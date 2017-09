Ham en kip in groentenloempia’s Mora

Snackfabrikant Mora roept een partij groentenloempia’s terug omdat die ham en kip bevatten. Vanwege een verpakkingsfout bevatten de betreffende loempia’s ook soja, terwijl dat niet vermeld wordt op de verpakking. Normaliter bevatten de groentenloempia’s geen vlees en soja. Het gaat om Mora groentenloempia’s met lotcode 7213.

“Het product is niet geschikt voor mensen met een soja-allergie of vegetarisch dieet”, meldt Mora. Volgens Mora gaat het om een beperkt aantal en is een “fout in het verpakkingsproces” de boosdoener.

Juiste ingrediënten

Alle andere Mora producten waaronder ook Mora groentenloempia’s met andere lotcodes bevatten de juiste ingrediënten. Die worden niet teruggeroepen. Consumenten die de betreffende loempia’s gekocht hebben kunnen hun geld terugkrijgen door de lotcode op de verpakking uit te knippen en op te sturen naar Mora.