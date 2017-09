‘Fusie Siemens en Alstom nabij’

Het Duitse bedrijf Siemens en het Franse Alstom zijn volgens Duitse en Franse media dicht bij een akkoord over het samenvoegen van hun treinactiviteiten. De bouwers van de Duitse hogesnelheidstrein ICE en de Franse TGV hopen samen sterker te staan in de groeiende concurrentie met China. De Franse overheid zou de fusie niet willen tegenhouden via haar belang van 20 procent in Alstom en haar twee zetels in de raad van bestuur.

Als de fusie doorgaat, ontstaat de grootste treinenbouwer van Europa en de tweede van de wereld. Het fusiebedrijf zou een jaaromzet hebben van ruim 15 miljard euro. Betrokkenen hopen dat de nieuwe Duits-Franse onderneming beter kan concurreren met de grootste treinenbouwer, het Chinese CRRC, dat met 18,2 miljard euro omzet dan nog altijd iets groter is.

Breuk met traditie

Het is opvallend dat Frankrijk, dat een traditie heeft in het beschermen van strategische en gezichtsbepalende bedrijven, de voorgenomen deal steunt. Daarmee laat president Macron zien dat hij ook in het bedrijfsleven belang hecht aan een sterke Duits-Franse samenwerking.

Er was dinsdag ook al kritiek op Macron. Volgens de communistische politicus Fabien Roussel verkoopt Frankrijk hiermee de „familiejuwelen”. De centrum-rechtse Valérie Pécresse, oud-minister van Nicolas Sarkozy, zei te vrezen dat „deze Airbus van het spoor, die op zich geen slecht idee is, ten koste kan gaan van Frankrijk”, bijvoorbeeld als er banen verloren gaan. Alstom heeft bijna 33.000 werknemers, de spoortak van Siemens ruim 27.000.

Volgens de Duitse krant Handelsblatt krijgt Siemens een minieme meerderheid van de aandelen in handen, van 50 procent plus één. Het bedrijf zou een notering krijgen in Parijs en zich daar ook vestigen. Alstom mag de topman leveren en Siemens de president-commissaris. De naam zou Siemens-Alstom worden. De fusie is in 2014 al eens bestudeerd, maar ging toen niet door. Alstom besloot zijn energietak te verkopen aan het Amerikaanse General Electric en zichzelf weer te richten op het spoor.

Alstom was niet de enige mogelijke fusiepartner voor Siemens. Het Duitse bedrijf heeft ook gesprekken gevoerd met de Canadese vliegtuig- en treinbouwer Bombardier. De naderende keuze voor Alstom is dan ook een tegenslag voor het Canadese bedrijf. Toen vorige week uitlekte dat de gesprekken met Alstom in een vergevorderd stadium waren, leidde dat tot een scherpe koersdaling van Bombardier.