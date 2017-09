Feyenoords avontuur lijkt treurtocht

In een troosteloos decor in een wedstrijd die nooit serieus wilde ontbranden heeft Feyenoord met 3-1 verloren van Napoli. Zelden wilde het Italiaanse ensemble de derde versnelling verlaten en doortrappen naar de vijfde. Nodig was dat ook niet tegen dit Feyenoord, dat werd afgestraft voor defensief geblunder en angstvallig terugspeelballen-voetbal.

Het Life is life van Opus klinkt een half uur voor de aftrap in het machtige maar slechts voor een derde gevulde San Paolo, waar Diego Maradona altijd een beetje aanwezig is. Het wilde geen wedstrijd worden, dit tweede duel in groep F van de Champions League, daarvoor was het krachtsverschil te aanzienlijk.

Het kampioenselftal van vorig seizoen stort voor je ogen in elkaar de afgelopen weken, met als laatste blessureslachtoffers verdediger Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden – waar spits Nicolai Jørgensen al langer geblesseerd is. Slechts vijf spelers van de kampioensploeg beginnen dinsdagavond in de basis, en de vervangers zijn bijna allemaal van mindere kwaliteit.

Feyenoords Champions League-avontuur wordt langzaamaan een treurtocht, als figurant, spartelend in de viskom van de elite. Zeven doelpunten tegen na twee duels, slechts één gemaakt. En in Napels zonder Legioen, niet welkom na de rellen in Rome in 2015.

Het is een zielloze aanblik, zo’n leeg uitvak omhangen met netten, in een angstig leeg betonnen stadion, het veld zo ver weg door de sintelbaan. Het is ook geen Europese publiekstrekker, dit Feyenoord.

San Paolo is een fort, inclusief barricaden en politie-inzet op iedere hoek. Fans hadden kort na de loting al vliegtickets geboekt en besloten af te reizen, er zouden er zo’n 150 zijn in Napels. Er zijn weinig undercovertechnieken voor nodig om ze te herkennen, de Feyenoorders, velen tatoeagerijk.

Na de champagne heeft het verval ingezet bij Feyenoord, vier nederlagen in de laatste vijf duels nu. Na zeven minuten slaat Napoli toe uit de omschakeling, balverlies van Jens Toornstra, Sofyan Amrabat grijpt te halfslachtig in en weg is Lorenzo Insigne. Boem, perfect geplaatst afstandsschot, 1-0.

Een gelegenheidsduo begint achterin bij Feyenoord, met Jeremiah St. Juste en Renato Tapia. Zie de slippertjes van Tapia, zoveel risico in de passing, zo laconiek, alsof hij in de verdediging van een schoolelftal staat. Het is houd je hart vast uitverdedigen. Het wordt afgestraft als Tapia halverwege de tweede helft een Napolitaan probeert uit te spelen, het gaat faliekant mis, José Callejón profiteert: 3-0.

Strafschop

De 2-0 viel kort na rust, nadat de ongelukkige en onzekere rechtsback Kevin Diks een verkeerde terugspeelbal gaf op doelman Brad Jones, de Belg Dries Mertens pikt op en scoort. Eén moment was er om terug te komen, de strafschop toen de marge nog twee was, maar Toornstra’s inzet werd gestopt door doelman Pepe Reina. Weer een gemiste penalty, net als zaterdag tegen NAC.

Napoli heeft alles waaraan het Feyenoord momenteel ontbreekt. Verrukkelijk voetbal, verbluffend, vol vuur. Zo rauw en chaotisch als de stad is, zo verzorgd en gestructureerd opereert Napoli. Hoog baltempo, bijna alles over de grond, driehoekjes, korte passes. Verticaal-voetbal, wordt het genoemd, altijd voorwaarts.

Manchester City-coach Pep Guardiola zei het maandag nog, „Napoli behoort tot de drie, vier, vijf beste teams ter wereld”. Al viel dat dinsdagavond mee, tachtig procent was voldoende tegen dit Feyenoord.

Opgevoerde brommertjes

Het is een heerlijk aanvalstrio, de drie doelpuntenmakers, Mertens, Insigne, Callejón – samen goed voor zestig goals vorig seizoen in de Serie A. De opgevoerde brommertjes van Napoli. Links en rechts kronkelen ze door de gaten van Feyenoord, als ware het de krappe straatjes in Napels zijn. Met Insigne, het onstuitbare straatschoffie – een scugnizzo, zoals ze het in het Napolitaans noemen. Dit zijn het type spelers die ze hier omarmen.

De goal van Sofyan Amrabat vlak voor het einde was slechts voor de vorm. De derde plek – en daarmee doorstroming in de Europa League – lijkt het enige waar Feyenoord zich nog aan vast kan klampen. De dubbelluik met Sjachtar Donetsk wordt daarin cruciaal, 17 oktober in de Kuip en twee weken later in Oekraïne. Het Champions League-kaarsje van Feyenoord dooft langzaam uit, voor het serieuze werk nog moet beginnen.