FC Lisse naar de rechter om strafschoppenserie

Voetbalclub FC Lisse heeft dinsdag besloten naar de rechter te stappen omdat het de strafschoppenreeks in het bekerduel met HSV Hoek niet opnieuw wil nemen. De KNVB had dit besluit maandag genomen.

Scheidsrechter Marc Nagtegaal liet vorige week woensdag, bij een gelijke stand (2-2) na de reguliere speeltijd en verlenging, de strafschoppen volgens het zogeheten ABBA-principe nemen. Daarbij begint het ene team met één strafschop, waarna de teams vervolgens om en om twee strafschoppen nemen. De KNVB hanteert in de reglementen nog het klassieke ABAB-principe, het om en om nemen van één strafschop.

Kort geding

Lisse won vorige week in de eerste ronde van de KNVB-beker de serie met 5-4. De KNVB stelde daarop een onderzoek in en bepaalde maandag aan de hand van de onafhankelijke adviesgroep spelregels en de internationale spelregelcommissie IFAB dat de strafschoppen op woensdag 4 oktober om 21.00 uur opnieuw moeten worden genomen. Na overleg met het bestuur en een afvaardiging van de spelersgroep heeft Lisse besloten een kort geding aan te spannen.

De voorzitter van FC Lisse, Leon Annokkee, heeft inmiddels de voorzitter van HSV Hoek geïnformeerd over het besluit, valt te lezen op de site van Lisse.

“Ik wens te benadrukken dat HSV Hoek hier niet de fout heeft gemaakt maar de KNVB. Er is begrip voor emotie maar hou het op social media respectvol zoals dit bij FC Lisse past.”

De KNVB vindt het jammer dat Lisse heeft besloten naar de rechter te stappen. “Het is heel vervelend. We vinden dat het spel altijd op het veld gespeeld moet worden. Maar we respecteren het besluit en wachten af wat er nu gebeurt”, zei een woordvoerder van de bond tegenover ANP. Binnen de KNVB waren er geen mogelijkheden om beroep aan te tekenen.

FC Lisse of Hoek speelt in de volgende ronde van het bekertoernooi thuis tegen eredivisionist Heracles Almelo.