Exodus van 75.000 mensen om vulkaan op Bali

Meer dan 75.000 mensen zijn gevlucht uit de omgeving van vulkaan Agung op het Indonesische toeristeneiland Bali, melden lokale autoriteiten aan persbureau AP. De vulkaan dreigt uit te barsten.

De evacués zijn verspreid over meer dan 370 plekken op het eiland en het aantal vluchtelingen neemt nog steeds toe. Maandag waren al bijna 50.000 mensen uit het gebied vertrokken. Zij verblijven bijvoorbeeld in scholen en gemeentehuizen.

Kwestie van tijd

Het is een kwestie van tijd voordat de vulkaan uitbarst, stelt de Indonesische rampenbestrijdingsdienst volgens The Jakarta Post. De dienst baseert zich op de toename van het aantal trillingen, die het gevolg zijn van schuivend magma. Alleen maandag al werden meer dan 560 trillingen gemeten, meldt de BBC.

Een gebied van twaalf kilometer rondom de vulkaan is aangewezen als gevarenzone. Gevluchte bewoners kunnen enkel bidden voor een goede afloop, zeggen ze tegen AP. De laatste keer dat de vulkaan Agung uitbarstte was in 1963, toen met ongeveer 1.100 doden tot gevolg.

Foto Darren Whiteside/Reuters Foto Sonny Tumbelaka/AFP Foto Darren Whiteside/Reuters Foto Sonny Tumbelaka/AFP Foto Sonny Tumbelaka/AFP

Toeristen schuldig

Door het risico op een vulkaanuitbarsting blijven sommige toeristen volgens persbureau Reuters weg. Verschillende landen, waaronder Australië, Singapore en de Verenigde Staten, hebben de toeristenbranche verzocht alert te zijn. Bali trekt jaarlijks bijna vijf miljoen buitenlanders, de meesten uit Australië, China en Japan.

Verschillende religieuze leiders geven de toeristen de schuld van de dreigende rampspoed. Zij zouden zich respectloos gedragen en dit is de straf, schrijft de BBC. Sommige mensen weigeren de gevarenzone te verlaten, omdat ze hopen met de vulkaan te kunnen communiceren en die te kunnen bedaren. Lokale dierenbeschermers proberen ondertussen de achtergebleven dieren weg te krijgen.