En weer wordt Kvyat nog tijdens het F1-seizoen vervangen

De Fransman Pierre Gasly vervangt de komende races van het Formule 1-seizoen de Rus Daniil Kvyat bij Toro Rosso, het dochterteam van Red Bull. Het Italiaanse team wil het 21-jarige talent Gasly - waarschijnlijk vervroegd - al een kans geven zich te bewijzen in de Formule 1; de kans is groot dat hij volgend seizoen ook één van de coureurs is.

Voor de 23-jarige Kvyat is het de tweede keer in twee jaar dat hij voor een andere coureur moet wijken: vorig jaar moest hij vanaf de race in Barcelona, nog vroeg in het seizoen, plaatsmaken voor Max Verstappen.

Pierre Gasly. Foto Mark Thompson/AFP/Getty

Genadeklap

Het is een opvallende beslissing en voor Kvyat mogelijk zelfs de genadeklap, maar het heeft in eerste instantie weg van een noodgreep voor Toro Rosso. Carlos Sainz, de andere coureur van het team, rijdt vanaf volgend jaar voor het team van Renault als een soort zoethouder voor de vroegtijdige beëindiging van Toro Rosso’s contract met Renault als motorleverancier.

Waar Renault misschien nog dit seizoen Sainz had willen laten instappen, wilde de Brit Jolyon Palmer, die de 23-jarige Spanjaard zal vervangen, niet eerder wijken. Gasly leek sowieso een zekerheidje als zijn vervanger bij Toro Rosso en de nu aangekondigde constructie is een manier om hem al wat race-uren te geven.

Red Bull-talent

Gasly staat al jaren te boek als Red Bull-talent en als toekomstig coureur voor het team waar tot hun eventuele vertrek Max Verstappen en Daniel Ricciardo onbesproken zijn. Hij won vorig jaar het kampioenschap in de GP2, inmiddels de Formule 2. Dit jaar rijdt hij in Japan in het Super Formula Championship, waar hij tweede in het klassement staat. Van de afgelopen drie races won hij er twee en eindigde hij één keer als tweede. “Dit is een mooie kans voor me. Ik voel me zo klaar hiervoor als ik kan zijn”, zegt Gasly in een reactie in het persbericht van Toro Rosso.

Volgens Franz Tost, baas van Toro Rosso, geeft de coureurwissel het team de kans een “beter geïnformeerde beslissing” te nemen over wie er volgend seizoen voor ze zal rijden. Hij vindt dat Kvyat niet zijn ware potentie heeft kunnen tonen dit jaar, “soms door technische problemen, maar ook door fouten van hemzelf”.

De val van Kvyat

De beslissing lijkt vooralsnog de definitieve klap voor de Rus en het einde van een lange val vanaf de top, ook al benadrukt Toro Rosso dat Kvyat bij de Red Bull-familie blijft. Kvyat, gelauwerd als groot talent, haalde in 2015 bij Red Bull nog meer punten dan Daniel Ricciardo. Hij stond dat - overigens voor Red Bull abominabele - jaar op het podium in Hongarije, met een tweede plek. Het jaar erna reed hij slechts vier races voor Red Bull, waarin hij eenmaal het podium haalde. Na enkele vertoningen van roekeloos rijgedrag, in China en in Rusland, kwam er veel kritiek op de Rus.

Hij werd vervolgens in Barcelona vervangen door Max Verstappen, die meteen de allereerste race die hij voor Red Bull reed een overwinning boekte. Die klap lijkt hij nooit te boven zijn gekomen: hij eindigde nog maar vijf keer in de punten (toptien) in races, tegenover zeventien voor teamgenoot Sainz.

Gasly zal in ieder geval de komende races, in Maleisië en Japan, plaatsnemen achter het stuur van de Toro Rosso, maar de grand prix in Austin levert problemen op: er is dan ook een race in het Super Formula Championship. Kvyat zou dan weer moeten plaatsnemen. Van harte zal dat niet meer gaan.