Een iPhone X voor bijna niks

Apple durft het aan om voor het aanstaande topmodel iPhone X (spreek uit: tien) de lieve som van 1.329 euro te vragen. Het instapmodel kost 1.159 euro. Zo bont heeft nog geen enkele telefoonfabrikant het gemaakt. Behalve dan miljonairsmerk Vertu, dat in zijn goede jaren een prijskaartje van 20.000 euro hing aan een Android smartphone met lederen bekleding.

Voor een gewone iPhone, ook al komt die ‘X’ volgens Apple uit de toekomst, wordt de drempel erg hoog. Wie kan er meer dan duizend euro ophoesten? Providers mogen je nieuwe toestel niet meer voorschieten zonder dat aan het BKR te melden. Zo voorkomen ze dat consumenten zich te diep in de schulden steken. Zo’n kredietregistratie kan je een paar mille hypotheek schelen – zeg maar dag tegen die open haard.

Maar het kan goedkoper, ogenschijnlijk.

Vanmorgen viel een mailtje in de bus van Go Lemon, dat de iPhone X met 256 GB geheugen voor 199 euro aanbiedt. Dat is het beginbedrag. Vervolgens betaal je 59 euro per maand en na 12 maanden moet je het toestel weer teruggeven. Na 907 euro uitgegeven te hebben, sta je dus weer met lege handen.

De term ‘abonnement’ die Go Lemon gebruikt zou je op het verkeerde been kunnen zetten. Voor je verbinding is nog een telefoonabonnement nodig – al snel twee tientjes per maand. Wie het toestel inlevert met een kras of een deuk betaalt een ‘return fee’ (eufemisme voor boete) van 50 tot 200 euro.

Hoe omzeilt Go Lemon de BKR-regels? Het geheim is dat je geen iPhone X koopt, maar helemaal niks, legt Go Lemon-oprichter Bas van der Putten aan de telefoon uit. Het is geen lening maar een leasecontract. „Alsof je een auto huurt, of een abonnement op de sportschool neemt. Je kunt het op een bierviltje narekenen”, zegt hij.

Het is een „keten”, gebouwd op het merk Apple en de restwaarde van tweedehands iPhones – denk aan winkels als Leapp, Swoop of Refurbished. Go Lemon denkt dat die winkels over een jaar zitten te springen om iPhone X’en, zo goed als nieuw. Het publiek staat niet meer in de rij voor een nieuwe telefoon maar voor de modellen van vorig jaar. Verstandige mensen kopen pas een telefoon als de kop eraf is, net zoals je als particulier liever geen splinternieuwe auto koopt.

Voor notoire gadgetgekken ontwikkelde Apple in de VS al een upgrade-plan in abonnementsvorm. In Nederland is Go Lemon voorlopig de enige, zegt Bas van der Putten trots.

De restwaarde van de iPhone is gebaseerd op de wetenschap dat het besturingssysteem oude hardware lang ondersteunt. De verschillen tussen telefoons zijn maar klein – Apple verkoopt zelf ‘nieuwe’ modellen van twee jaar oud.

Is 907 euro leasekosten niet veel voor een toestel van 1.329 euro met een restwaarde van pak ’m beet 800 euro? Van der Putten pakt zijn bierviltje erbij: Go Lemon leent tegen 7 procent rente om de toestellen te kopen. De all-risk verzekering kost 130 euro per jaar. De refurbished-winkels moeten er ook wat aan verdienen. En er blijft een risico op wanbetalers.

Want ondanks alle kredietchecks vooraf, blijven er mensen die zich rijker rekenen dan hun maandbudget het toelaat. Zulke klanten moet je beschermen tegen hun eigen gadgethonger en tegen de iPhone X. En tegen Go Lemon.

