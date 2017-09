DSW verlaagt premie en eigen risico voor 2018

Klanten van zorgverzekeraar DSW gaan in 2018 in totaal 6 euro minder betalen voor hun basisverzekering. Ook verlaagt de verzekeraar uit Schiedam het verplichte eigen risico met een symbolisch bedrag van 10 euro naar 375 euro. DSW is traditioneel de eerste zorgverzekeraar die de nieuwe zorgpremie bekendmaakt.

Het kabinet en de formerende partijen in Den Haag gaan juist uit van hogere zorgpremies voor volgend jaar. Maar volgens DSW blijkt de stijging van de landelijke zorgkosten in 2017 uiteindelijk mee te vallen. De ontwikkeling van de lonen en prijzen in de zorg is gunstiger verlopen dan aanvankelijk gedacht, stelt de zorgverzekeraar. Ook zet DSW extra reserves in om de premie iets te kunnen verlagen. DSW-bestuursvoorzitter Chris Oomen sloeg vorige maand juist nog alarm vanwege een tegenvaller van 400 miljoen euro in de zorg. Hij waarschuwde voor een premiestijging. Nu stelt DSW dat het kabinet uitgaat van verkeerde en verouderde cijfers.

Bij DSW betalen klanten in 2018 1.290 euro voor hun basisverzekering, oftewel 107,50 euro per maand. Daarmee is de maandpremie twee kwartjes lager dan in 2017. Het eigen risico wordt verlaagd omdat er volgens DSW “geen rechtvaardiging meer is voor het huidige niveau van het eigen risico”. De verzekeraar zegt voorstander te zijn “van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen”.

Het eigen risico wordt wettelijk vastgesteld – daar gaat de politiek over - terwijl verzekeraars de hoogte van de premie voor de ziektekostenverzekering vaststellen. Maar een uitzonderingsregel maakt mogelijk dat verzekeraars het eigen risico toch voor hun verzekerden kunnen verlagen, zolang de patiënten naar artsen gaan waarmee de verzekeraar speciale afspraken heeft gemaakt.

Statement

Volgens vergelijkingssite Zorgkiezer.nl legt DSW de lat voor de andere zorgverzekeraars erg hoog. “Die zullen nu proberen om zo dicht mogelijk met hun premie bij DSW in de buurt te komen”, zegt woordvoerder Peter Ruys. Of dit lukt is mede afhankelijk van de eigen reserves, stelt Ruys: “CZ heeft relatief veel reserves, terwijl Menzis er financieel een stuk minder goed voor staat.”

DSW is volgens Zorgkiezer.nl altijd de eerste met het bekendmaken van de nieuwe premie. Ruys: “Daarmee willen ze een statement maken: de grote jongens hebben kennelijk meer moeite om de boel te berekenen, maar zo ingewikkeld is het niet.” Wel speelt DSW volgens Ruys een spannend spel: “Voor iedere extra klant die je binnenhaalt, moet je extra reserves aanhouden. Als mensen nu massaal naar DSW zouden overstappen, lukt het misschien niet om voldoende reserves op te bouwen.”

Vorig jaar steeg juist de zorgpremie van verzekeraar DSW. Alle Nederlandse zorgverzekeraars moeten voor 12 november hun premie bekendmaken.

Wetsvoorstel

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel van demissionair minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) om het eigen risico voor 2018 niet te verhogen en op 385 euro te houden. Dat voorstel heeft zij op verzoek van de formerende partijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) opgesteld.