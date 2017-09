Drie bestuursleden Satudarah opgepakt

De politie heeft dinsdag drie landelijke bestuursleden van motorclub Satudarah aangehouden. Agenten doorzochten 22 woningen, bedrijfspanden en garageboxen. De Satudarah-leiders worden verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel.

De doorzoekingen waren in Enschede, Tilburg, Zaandam, Maastricht, Oss, Rotterdam, Zoetermeer, Kamerik, Zevenhuizen, Amstelveen en Weert. De verdachten zijn twee mannen van 40 en 37 jaar uit Tilburg en een man van 48 jaar uit Maastricht.

Zes auto’s

Bij de doorzoekingen is van alles in beslag genomen: een vuurwapen, 10.000 euro contant geld, twee motoren, zes auto’s, tien kostbare horloges, 750 gram mdma en computers en mobiele telefoons.

Aan de actie deden tweehonderd politiemensen mee, negen rechters-commissarissen en zestien officieren van justitie. De politie werkt in het onderzoek samen met de FIOD, de opsporingstak van de Belastingdienst. Vrijdag worden de drie verdachten voorgeleid.

De politie publiceerde een filmpje van de doorzoekingen:



Het is niet de eerste keer dat de politie een inval doet bij Satudarah-leden. Zo doorzocht de politie afgelopen maart het clubhuis van Satudarah in Tilburg. In 2016 startte een groot strafrechtelijk onderzoek naar de motorclub, die volgens de politie ongeveer negenhonderd leden telt.