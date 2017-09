Defensie beticht van beïnvloeding getuigen in zaak De Punt

Het ministerie van Defensie maakt zich schuldig aan beïnvloeding van de mariniers die getuigen in een civiel proces tegen de staat. Dat heeft advocaat Liesbeth Zegveld, die nabestaanden vertegenwoordigt van twee treinkapers die omkwamen bij de gijzelingsactie bij De Punt in 1977, deze dinsdag verklaard in het Haags Paleis van Justitie. De nabestaanden claimen dat Max Papilaja en Hansina Uktolseja destijds zijn gedood ofschoon zij al buiten gevecht waren gesteld.

Zegveld kondigt een civiele procedure aan tegen Defensie wegens onrechtmatige daad. Tijdens de eerste dag van het getuigenverhoor, maandag, zeiden mariniers dat zij recent door advocaat Geert-Jan Knoops, die is ingeschakeld door Defensie, zijn voorbereid op het proces. De getuigen verklaarden dat zij in een rollenspel op het kantoor van Knoops zijn voorbereid op het proces. Knoops heeft de getuigen ook laten luisteren naar geluidsopnames die Defensie tijdens de ontzetting van de trein heeft gemaakt. Die werden eerder dit jaar vrijgegeven en gelden als belangrijk bewijsstuk, dat overigens niet in handen is van de eisers of van de rechtbank. Volgens de eisers, die wel een typoscript hebben, is op de geluidsbanden te horen hoe de twee kapers werden gedood.

Met name over het laten horen van de banden is Zegveld verontwaardigd. “Dat is materiaal dat door de wederpartij is verstrekt aan Knoops die door Defensie wordt betaald om de mariniers bij te staan.” Volgens Zegveld is het zeer de vraag of de mariniers zo “in vrijheid naar waarheid of geweten” kunnen spreken in de rechtszaal zoals bedoeld in artikel 285 a van het Wetboek van Strafrecht. Het ministerie van Defensie verwijst voor een reactie naar advocaat Knoops. Die wilde geen commentaar geven.