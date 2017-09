De man die Melania Trump kleedt

Hervé Pierre had Melania nog nooit ontmoet, toen hij op een ochtend werd gebeld. Het was tien dagen voor de inauguratie van Donald Trump. Pierre was nog in zijn pyjama. Of hij die middag nog schetsen kon inleveren voor de jurk die Melania Trump zou gaan dragen op het inauguratiediner. “Daar was ik niet op voorbereid.”

In een video en een interview met The New York Times vertelt Pierre over zijn werkwijzer. De Franse ontwerper maakte al jurken voor first lady’s Laura Bush, Michelle Obama en Hillary Clinton, maar geen van hen was zo omstreden als zijn nieuwste klant. Pierre ontwierp de jurk van Melania Trump voor het inauguratiediner afgelopen januari en doet sindsdien haar styling voor verschillende officiële gelegenheden.

De video laat zien hoe Pierre zich opwerkte in de modewereld, van hulpje van Oscar de la Renta bij het ontwerpen van een jurk voor Donald Trumps latere rivaal Hillary tot het maken van een jurk onder zijn eigen naam voor Melania.

Melania Trump in een jurk van Ralph Lauren tijdens het inauguratiedefilé in Washington. Foto Evan Vucci /EPA Melania met Brigitte Macron in een outfit van Dior. Foto Martin Bureau/EPA Melania en Donald Trump dansen bij de opening van het Vrijheidsbal bij de inauguratie van Trump. Foto Kevin Dietsch/EPA Melania op bezoek bij de paus in een outfit van Dolce & Gabbana. Foto Osservatore Romano/EPA Hervé Pierre kreeg tien dagen voor de inauguratie de opdracht voor de jurk van Melania. Foto Kevin Dietsch/EPA

Pierre vertelt ook waarom hij ervoor heeft gekozen wél voor Melania te werken, waar anderen vanwege de controverse rond dit Witte Huis misschien niet zouden doen. “Dat is wat democratie zo mooi maakt, iedereen kan zelf bepalen voor wie hij wel of niet werkt. Ik kies ervoor dat wel te doen.”