Als de complotdenkers een latenightshow maken

Een glimmende zilveren radiomicrofoon staat prominent op zijn bureau. Een enorm projectiescherm toont een afbeelding die het midden houdt tussen de Amerikaanse vlag en een wapenvizier. Links hangt een prikbord waar manie en paranoia opwalmen uit een kluwen van met draadjes verbonden foto’s: ‘de maan is plat’ en ‘Obama en Poetin zijn elkaars klonen’.

„Wat als alle complotsites en Breitbarts van de wereld 1 miljoen dollar zouden krijgen om samen een latenightshow op te zetten?”, grapt komiek Jordan Klepper (38) afgelopen vrijdag op een persbijeenkomst in New York, terwijl hij naar de set van zijn nieuwe programma The Opposition wijst. „Wij denken dat het er zo uit ziet.”

De voormalige correspondent van Comedy Central’s The Daily Show is sinds maandag te zien in zijn eigen show. Klepper kruipt in de huid van een personage dat zich vier avonden per week vanuit een studio in het New Yorkse Hotel Pennsylvania verzet tegen de zogeheten ‘Resistance’, de protestbeweging van liberale Amerikanen tegen president Donald Trump. „Mijn personage heeft geen rechtse ideologie. Hij ziet zichzelf als een vrijdenker. Een opportunist. Zolang hij zichzelf en de show kan verkopen is hij pro-Trump. Maar als hij meer clicks kan krijgen door anti-Trump te zijn, loopt hij zo over naar de andere kant. Zijn enige ideologie is het krijgen van clicks.” Kleppers’ personage zou zo aan de slag kunnen bij Breitbart.com.

Goudmijn

Voor The Daily Show bezocht Klepper vanaf 2015 tientallen campagnebijeenkomsten van presidentskandidaat Trump. Daar zag hij hoe ideeën van niet-‘mainstream’ nieuwsbronnen bij aanhangers wortel schoten. „In het begin hoorde je daar misschien een op de tien mensen praten over het feit dat Obama geen Amerikaan was. In de loop der tijd veranderde dit van een taboe tot het gesprek van de dag.”

Deze mensen haalden hun nieuws niet van CNN of zelfs niet van het rechtse Fox News, maar van complotsites als Infowars of het nationalistische Breitbart. „In dit alt media-ecosysteem worden ideologieën ontwikkeld die doordruppelen naar Fox News en uiteindelijk bij de president terechtkomen, die erover tweet en er beleid van maakt.” Klepper zag een goudmijn. „Deze paranoïde wereld bepaalt haar eigen waarheid. Dat is een goede plek om als komiek de bullshit die wordt gemaakt te ontmaskeren.”

The Opposition doet denken aan die andere Comedy Central-hit van weleer, The Colbert Report. Hierin persifleerde komiek Stephen Colbert tussen 2005 en 2014 de aartsconservatieve presentatoren van het rechtse tv-netwerk Fox News om zo op satirische wijze het gepolariseerde Amerikaanse politieke medialandschap belachelijk te maken.

Anno 2017, het post-truth-tijdperk vol fake news, ‘alternatieve feiten’ en een president die complottheorieën verkondigt, is er ruimte voor een nieuw soort Colbert Report. Nog voordat er een minuut is uitgezonden, doopte The New York Times Klepper al om als de „Colbert van het Breitbart-tijdperk”. De presentator lacht terwijl hij vanaf de eerste rij in het publiek naar zijn zelfbedachte set kijkt. „Ik neem vanzelfsprekend elk complimentje aan dat ik krijg”. Kleppers gezicht verstrakt. „Colbert is legendarisch. Hij bewees dat je nieuws kunt filteren en laten vertellen door een personage en dat je hiermee een levensvatbare show kunt maken. In The Opposition doe ik hetzelfde. Onwijs spannend, al proberen we natuurlijk onze eigen weg te vinden.”

Weer een witte man

Een van de grote verschillen met The Colbert Report is dat Klepper de show niet alleen draagt. Net zoals The Daily Show maakt hij gebruik van een diverse groep correspondenten, die hier ‘burgerjournalisten’ worden genoemd. Activistische figuren die net zoals Breitbarts voormalige flamboyante, misogyne blogger Milo Yiannopoulos niet alleen een verhaal verslaan maar er actief deel van uitmaken. Zo ondervangt Klepper deels de kritiek dat hij de zoveelste witte man is in het al weinig diverse rijtje latenight-presentatoren. „Ik ga ook spelen met deze overduidelijke blinde vlek van mijn geprivilegieerde blanke personage”, verzekert Klepper. „Laat me een boksbal zijn waarop iedereen boos kan worden”.

Dat lijkt nu al gelukt. Eind augustus beschuldigde een van de alt-mediafiguren waarop Kleppers personage gebaseerd is, Infowars-oprichter en complotdenker Alex Jones, Comedy Central van ‘hersenspoeling’ van kijkers en een ‘lastercampagne’ tegen zijn persoon. „Ik hoop dat ik hem met mijn hersenspoeltactieken zover kan krijgen om als gast langs te komen”, grapt Klepper. „Het is te makkelijk mensen als Jones weg te zetten als gekken waarmee we niet praten. Media moeten praten met mensen die de cultuur beïnvloeden”.

Met deze instelling heeft The Opposition de potentie een nieuwe Colbert Report te worden. Volgens hoogleraar media en communicatie Heather LaMarre van de Temple University in Philadelphia had die show de unieke eigenschap om zowel conservatieve als liberale kijkers te trekken. „Rechts kon lachen om hoe Colberts typetje links belachelijk maakte en links lachte om de absurditeit van rechts.”

In een verzadigd medialandschap waar de meeste latenighthosts Trump dagelijks aanvallen, zou Klepper op eenzelfde manier de politieke kloof in de Verenigde Staten kunnen overbruggen. „Ik doe alles om Amerikanen weer te verenigen. Ik wil zelfs naakt op mijn bureau dansen in de eerste uitzending. Iedereen kan zich erin vinden dat dat geen goed idee is.”