Ik kwam vorige week in een Frans ziekenhuis terecht, waar ze na onderzoek stents in een paar bloedvaten moesten implanteren. Niet de beste manier om de vakantie door te brengen. Toen ik weer weg mocht, kreeg ik de medicijnlijst mee. Die indrukwekkende stapel doosjes haalde ik bij de Franse apotheker op. Daar stelde ik ook meteen maar de belangrijkste vraag: „Mag ik wijn drinken?” Hij zei: „Natuurlijk, ééntje mag. Maar alcohol niet.”

