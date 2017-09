Aantal Rohingya-vluchtelingen Birma gestegen

Het aantal Rohingya-vluchtelingen van Birma naar Bangladesh is verder gestegen. In ongeveer een maand tijd hebben ongeveer 480.000 Rohingya hun toevlucht gezocht in Bangladesh, melden de hulporganisaties die daar werkzaam zijn. Dat zijn er 35.000 meer dan gedacht. Er bleken nog twee vluchtelingenkampen te zijn waarvan het inwonertal nog niet bekend was.

Dinsdag deden mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties (VN) tevens een oproep aan Birma’s leider Aung San Suu Kyi. Ze moet persoonlijk leden van de vervolgde moslim-Rohingya-minderheid ontmoeten, aldus de VN. De VN-deskundigen zeggen dat beloftes van Suu Kyi om de crisis aan te pakken tot op heden “een leeg gebaar” zijn geweest, aangezien zoveel Rohingya op de vlucht zijn geslagen. De Rohingya zijn een islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische Birma.

Eind augustus vielen Rohingya-opstandelingen tientallen politieposten en een legerbasis aan in de deelstaat Rakhine. Sindsdien is het leger bezig met wat het omschreven heeft als “opruimacties” tegen wat Birma ziet als extremistische rebellen. Naast de honderdduizenden gevluchte moslims zouden ook tienduizenden boeddhistische burgers de regio zijn ontvlucht.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft Birma woensdag opgeroepen militaire acties op te schorten en het geweld tegen de Rohingya-moslims te beëindigen. De humanitaire situatie is inmiddels “catastrofaal”, zei Guterres eerder op een persconferentie. Volgens de VN-topman is de crisis in het door boeddhisten gedomineerde land destabiliserend.

Etnische zuivering

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Zeid Ra’ad al-Hussein, heeft de acties van het Birmese leger scherp veroordeeld. Deze zouden duidelijk een vorm zijn van etnische zuivering. Birma heeft de beschuldigingen van betrokkenheid van het leger bij etnische zuiveringen steeds tegengesproken.

Internationaal is er veel kritiek op de rol die de leider van het land, Aung San Suu Kyi, vervult. Haar wordt verweten dat ze niet optreedt tegen militairen die Rohingya-moslims uit hun dorpen verdrijven.

‘Het is weer veilig’

Suu Kyi verklaarde vorige week dat het weer veilig is en dat de honderdduizenden Rohingya welkom waren om terug te keren. Hun veiligheid zou worden gegarandeerd, wel moeten de Rohingya een “verificatieproces” doorstaan.

Haar toespraak werd met de nodige scepsis ontvangen: nergens in haar toespraak erkende Suu Kyi dat haar leger, of haar regering iets verkeerds heeft gedaan. Het is echter ook maar de vraag in hoeverre Suu Kyi controle heeft over het leger. Onze correspondent Annemarie Kas schreef daarover:

Feitelijk gezien hoeft het leger geen verantwoording af te leggen aan Aung San Suu Kyi of de door het parlement gekozen president. Volgens de grondwet, die is gemaakt toen de militairen nog de leiding hadden in 2008, vallen drie belangrijke ministeries onder de baas van het leger en niet onder de president.

De Amerikaanse president Trump heeft laten weten dat hij wil dat de VN-Veiligheidsraad snel ingrijpt om het geweld te stoppen.