Anthony Weiner krijgt 21 maanden voor sexting

Anthony Weiner, voormalig congreslid voor de Amerikaanse Democraten is maandag veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf, meldt persbureau AP. Weiner had “ongeoorloofd” contact met een 15-jarig meisje via Skype en Snapchat. Weiner zei in de rechtszaal huilend al lange tijd ziek te zijn.

Weiner vroeg het meisje onder meer haar lichaam te laten zien en seksuele handelingen uit te voeren. Ook stuurde hij foto’s van zijn geslachtsdelen, alleen verhuld door een onderbroek. In mei bekende hij, waarna de openbaar aanklager 27 maanden cel eiste. Hij zei toen niet in hoger beroep te willen gaan tegen een dergelijke veroordeling.

Weiner kwam eerder in opspraak toen hij in 2011 seksueel getinte foto’s rondstuurde. Twee jaar later moest hij zijn campagne om burgemeester van New York te worden afbreken vanwege een ander sexting-schandaal.

Dit bericht wordt later aangevuld.