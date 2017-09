Voorzitter Juventus geschorst om banden maffia

Juventus-voorzitter Andrea Agnelli is door de Italiaanse voetbalbond FIGC voor een jaar geschorst wegens banden met de Italiaanse maffia. Agnelli zou ervoor hebben gezorgd dat leden van de harde kern, waarvan enkelen uit het criminele circuit, seizoenskaarten konden krijgen voor Juventus.

De fans waar Agnelli kaarten voor regelde, de zogenaamde Ultras, staan bekend om de zwarte handel in kaartjes. Als voorzitter had Agnelli een ontmoeting met Rocco Dominello, die naast ultra-fan ook een bekend lid is van de ‘Ndràngheta - de maffia in Calabrië. Dominello zit inmiddels een gevangenisstraf uit van acht jaar wegens illegale tickethandel. De voorzitter gaf toe de veroordeelde crimineel ontmoet te hebben, maar beweert dat dit in groepsverband plaatsvond.

Naast Agnelli werden nog drie andere bestuurder bij Juventus geschorst, en moet de club uit Turijn een boete betalen van 300.000 euro. Alle vier de bestuurders kregen persoonlijk een boete van 20.000 euro opgelegd.

Fiat-topman

Agnelli komt uit een invloedrijke zakenfamilie, die onder meer het Fiat-concern onder zich heeft. Naast het zakenimperium houdt hij zich bezig als bestuurder in het Europese voetbal. Zo verkreeg hij onlangs direct stemrecht bij de Europese voetbalbond UEFA.

De schorsing komt bovendien drie weken nadat Agnelli werd aangesteld als voorzitter van de ECA, de bond van Europese voetbalclubs. Het is niet bekend of de schorsing in de Serie A invloed heeft op die rol.