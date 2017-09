Vaccin meningokokken wordt uitgebreid

Het vaccinatieprogramma tegen meningokokken wordt volgend jaar uitgebreid. Dat heeft demissionair minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) maandag aan de Tweede Kamer laten weten. Schippers breidt het programma uit omdat er de afgelopen jaren een gestage toename was van het aantal besmettingen met meningokokken.

Sinds 2002 worden alle baby’s van veertien maanden opgeroepen voor een inenting tegen meningokokken type C. Vanaf volgend jaar worden bij dit vaccin ook de typen A, W en Y toegevoegd zodat er een zogeheten combinatievaccin wordt gegeven. Ook krijgen alle brugklassers in de loop van volgend jaar een oproep om zich te laten inenten met dit nieuwe combinatievaccin zodat ze ook beschermd zijn tegen type W.

Toename infecties

Het aantal infecties van meningokokken W is de afgelopen jaren gestegen van vier infecties in 2015 naar vijftig vorig jaar. Schippers noemt de toename “zorgelijk”. In de Kamerbrief schrijft de minister:

“Het vooruitzicht dat aan deze ziekten meer kinderen en volwassenen kunnen overlijden dan wel blijvende lichamelijke problemen kunnen overhouden, betekent dat we maatregelen moeten nemen.”

De infectie is vooral gevaarlijk voor kinderen en ouderen. De meningokokken bacterie zit bij veel mensen in de neus- of keelholte zonder dat zij hier ziek van worden. Pas als de bacterie in het bloed of zenuwstelsel terecht komt, kunnen er ernstige gevolgen optreden zoals een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Sinds de invoering van het vaccin tegen meningokokken C bij kinderen in 2002 is het aantal infecties van dit type sterk afgenomen.