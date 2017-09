Trump breidt inreisverbod uit

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het controversiële inreisverbod zondag uitgebreid met drie nieuwe landen. Het nieuwe verbod geldt nu ook voor alle reizigers uit Noord-Korea en Tsjaad en sommige reizigers uit Venezuela. In een verklaring schrijft Trump dat het verbod vanaf 18 oktober van kracht gaat.

Het inreisverbod blijft van kracht voor reizigers uit Iran, Libië, Syrië en Jemen. Soedan valt niet meer onder het nieuwe verbod. Ook heeft de nieuwe maatregel geen invloed op eerder verstrekte visa’s.

Niet in elk land is het verbod hetzelfde. In Venezuela geldt de beperking alleen voor een aantal overheidsfunctionarissen en hun familie.

Veiligheidsmaatregelen

Trump schrijft dat er een wereldwijd onderzoek is uitgevoerd om te controleren of per land de inwoners die naar de VS afreizen mogelijk een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De landen die de VS niet van de nodige informatie hebben voorzien of die de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet hebben genomen, hebben een inreisverbod opgelegd gekregen. Trump schrijft in de verklaring:

“Als president moet ik de veiligheid en het belang van de Verenigde Staten en haar inwoners beschermen.”

Trump tekende het nieuwe verbod op de dag dat het vorige inreisverbod verliep. Dit was in totaal drie maanden van kracht en gold voor reizigers uit Iran, Libië, Somalië, Syrië en Jemen die geen “geloofwaardige relatie hadden met een persoon of een entiteit in de Verenigde Staten”.

Volgende maand buigt de Hoge Raad zich nog over het oude inreisverbod nadat in enkele staten het Hof van Beroep deze had opgeschort omdat onvoldoende was aangetoond dat de maatregel nodig was voor de veiligheid. Ook was het verbod volgens het Hof discriminerend.