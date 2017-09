Reining stopt transport naar VK vanwege verstekelingen

Transportbedrijf Reining heeft vanaf deze maand alle contracten met leveranciers voor transport naar Engeland geschrapt vanwege de vele verstekelingen die proberen mee te rijden. De onderneming bevestigt berichtgeving daarover in De Telegraaf.

Volgens Reining krijgen chauffeurs bij Calais te maken met agressie van mensen die mee willen om de oversteek te maken. In de krant vertelt directeur Gerrit Hes:

“Onze chauffeurs werden bedreigd met stokken, de stenen vlogen door de voor- en zijruiten en de rijders moesten echt alles op alles zetten om niet belaagd te worden.”

De directeur zegt dat hij de veiligheid van de werknemers die de route via Calais rijden, niet meer kan garanderen.

Blokkades

Reining heeft 550 medewerkers en naast een vesting in Hoogezand ook kantoren in Duitsland en Hongarije. Voor zover bij de branchevereniging Transport en Logistiek (TLN) bekend is het de eerste onderneming die deze afweging maakt, laat een woordvoerder weten.

Eind vorig jaar constateerde TLN, net als andere Europese brancheorganisaties, dat de migrantenstroom voor levensgevaarlijke situaties zorgt rond Calais. De methodes van migranten zouden daarbij steeds agressiever worden. Mensen die de oversteek willen maken werpen blokkades op de weg, zodat chauffeurs gedwongen worden te stoppen. Op parkeerplaatsen worden chauffeurs bedreigd.

Boetes

Behalve het gevaar voor de chauffeurs zelf, veroorzaken de verstekelingen ook financiële problemen voor de transportbedrijven, zegt de woordvoerder van TLN.

“Het is een lange reis naar Engeland. Men doet dan vaak zijn behoefte in de bak. Via Calais worden juist veel verse goederen vervoerd, groenten en bloemen. Als er ‘inklimmers’ in de bak terechtkomen, heeft dat dus desastreuze gevolgen voor de hygiëne. Je bent dan de lading kwijt.”

Chauffeurs en hun werkgevers krijgen een boete als de douane de verstekelingen in de vrachtwagen aantreft. Omdat meestal geen sporen van inbraak worden aantroffen, kan ook de verzekering weinig betekenen voor de transportbedrijven.

TLN raadt leden die wel nog naar het Verenigd Koninkrijk rijden, aan zo min mogelijk te stoppen op de route naar Calais.