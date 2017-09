Solo Steven Bergwijn en rijzende Argentijnse ster in Goal v/h Weekend

Het was weer gezellig tijdens de stadsderby tussen Fenebahçe en Besiktas. Vijf rode kaarten werden getrokken, terwijl Robin van Persie vanaf de tribune en Jeremain Lens grotendeels vanaf de bank toekeken. Beter ging het voor Ryan Babel die met zijn goal een nederlaag door toedoen van Vincent Janssen niet kon voorkomen.

Ook Arjen Robben scoorde weer en lijkt, net als Vincent Janssen opeens, fit en in vorm te raken voor de laatste WK-kwalificatieduels van Oranje over twee weken.

Ondertussen bij Crystal Palace: Frank de Boer is weg maar de club wacht nog steeds op het eerste puntje. City, dat nu in z’n laatste vijf duels 22 goals maakte, beleefde een dagje uit in de verdediging van de Londenaren. Leroy Sané scoorde fraai en dat gold ook voor Deph die een aanval van 31 passes fraai afrondde. En in België sierde de van FC Porto gehuurde Omar Govea zijn optreden voor Excelsior Moeskroen keurig op met deze vrije trap.

3. Fredy Guarín (SHANGHAI SHENHUA v Guangzhou 1-0)

Guarín was een van die vele spelers die vorig jaar opeens de overtocht naar China kozen. De Colombiaans international, vorig jaar bij Inter nog even onder de hoede van de reeds bovengenoemde De Boer, hamerde dit weekend eens even een vrije trap binnen:

2. Darío Benedetto (Velez v BOCA JUNIORS 0-2)

Een gevalletje ‘remember the name’. Benedetto - een jaar geleden al genoemd in Goal van het Weekend - loopt dit seizoen zo’n beetje 1-op-1 en is door Jorge Sampaoli inmiddels toegevoegd aan de Argentijnse selectie. Áls La Albiceleste - momenteel 5e in de poule - zich plaatst voor het WK komende zomer, dan kon zo’n Benedetto wel eens een man zijn om in de gaten te houden. Slimmigheidje, dit weekend:

1. Steven Bergwijn (FC Utrecht v PSV 1-7)

Tuurlijk, de tien man van Utrecht waren murw gebeukt en Bergwijn op zijn beurt was nog lekker fris. Maar wat een weergaloze bewegingen; vooral doelman David Jensen zal er niet beter van geslapen hebben.