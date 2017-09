Lange wachtlijsten overslaan met de ‘Tinder voor huurhuizen’

Geen foto’s van bikini’s maar van gevels, en geen biootje over jezelf maar een huurprijs. Dat is wat je aantreft in de app HuisjeHuisje. Hier vinden niet singles, maar huurhuiszoekers elkaar.

Maandag werd de ‘Tinder voor huurhuizen’ gelanceerd. Er zitten 26 corporaties achter, die 336.000 huurwoningen bezitten in een gebied van Alkmaar tot Utrecht. Doel van de app is de doorstroming op de huurwoningmarkt te verbeteren. De wachttijden voor een huurhuis zijn jarenlang; van 2,5 jaar in Zeeland tot 8,7 jaar (in 2016) in Amsterdam. Slechts 1 op de 13 huurders die wil verhuizen, slaagt.

De wil om te verhuizen is er wel. Liefst 52 procent van de Nederlandse huishoudens wil misschien binnen twee jaar verhuizen, zo bleek in 2015 uit een rapport van gemeenten en corporaties in de regio Amsterdam. Uit klantenonderzoek van Ymere (circa 80.000 huizen), een van de deelnemende corporaties, blijkt dat 40 procent een woningruil ziet zitten, maar dat jaarlijks minder dan 5 procent ook daadwerkelijk ruilt.

„Sowieso een goed idee”, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, over de app. „Nu wacht iedereen op iedereen omdat ze hun woonduur niet willen verliezen en op zoek zijn naar het perfecte huis. Dit kan de zaak versnellen.” Branchevereniging Aedes is enthousiast. „Dit is een innovatieve manier om de doorstroom te bevorderen”, zegt woordvoerder Tonny Dijkhuizen.

Ouderen en starters

Iedereen met een huurwoning kan zich aanmelden. In theorie is een ruil tussen huurders in de sociale en de vrije sector mogelijk. „Ik kan me niet voorstellen dat veel huurders in de vrije sector naar de sociale huursector gaan”, zegt hoogleraar Boelhouwer. „Een ruil tussen starters die een groter huis zoeken en ouderen die kleiner willen wonen, zou wel kunnen.”

Voordeel voor huurders die woningen in andere steden ruilen, is dat ze lange wachtlijsten overslaan. Vervelend voor de mensen die daarop staan, vindt projectleider Pieter Schipper van HuisjeHuisje, maar wel de beste optie. „Je maakt met een ruil twee huishoudens blij in plaats van een.”

Profielen in de app zijn anoniem. Wel wordt gevraagd om foto’s, de straatnaam, oppervlakte en huurprijs. Zijn de gegevens geverifieerd, dan krijgt het huis een vinkje. Je ‘swipet’ alleen naar links, als het huis niet bevalt. Bevalt het wel, dan ‘like’ je met een hartje. Gebeurt dat wederzijds, dan heb je een match.

Een match betekent niet automatisch een woningruil. Verhuurders hebben het laatste woord. „Wij brengen alleen de huurders met elkaar in contact”, zegt woordvoerder Coen Springelkamp van HuisjeHuisje. „De verhuurders kijken of ze aan de juiste voorwaarden voldoen.” Zo geldt voor sociale huurwoningen onder meer een maximale inkomensgrens van 41.000 euro en wordt er gekeken naar de gezinssamenstelling.

Projectleider Schipper hoopt dat voor het einde van het jaar tientallen mensen zijn verhuisd. Tijdens de testperiode meldden 3.000 van ruim 20.000 huurders zich aan. Maar hoogleraar Boelhouwer verwacht geen wonderen. „De meeste mensen willen toch verbeteren, dus groter of goedkoper wonen.”