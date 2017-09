Relschoppers Rotterdam veroordeeld tot taakstraffen

Negentien relschoppers zijn veroordeeld voor hun rol bij de rellen en vernielingen in Rotterdam in mei. De rechtbank van Rotterdam legde de relschoppers taakstraffen van 200 tot 220 uur op. De minderjarige verdachten krijgen tot 100 uur taakstraf. De dagvaarding van één verdachte werd nietig verklaard.

Op 7 mei 2017 braken rellen uit in Rotterdam, toen Feyenoord zijn landskampioenschap een week uit moest stellen na het verlies van Excelsior. Duizenden Feyenoord-supporters reisden naar Rotterdam omdat ze dachten dat hun club landskampioen zou worden, voor de eerste keer in 18 jaar. Toen Feyenoord onverwachts met 3-0 verloor van stadsgenoot Excelsior, werd een deel van de aanhangers woedend en keerden zich tegen de politie.

Bij de rellen werd de ME bekogeld met bierflesjes, stenen en vuurwerk. Ook werden er volgens de rechter leuzen geroepen als “Rotterdam hooligans” en “Hamas Hamas, Joden aan het gas”. Ook was er drank in het spel. Na de rellen werden meer dan honderd verdachten opgepakt, van wie het grootste deel binnen twee dagen werd vrijgelaten.

De rechter veroordeelde de negentien relschoppers maandag voor hun “actieve rol” bij de rellen. Volgens de rechtbank is het bewezen dat zij opruiende gebaren hebben gemaakt naar de politie en dat zij voorwerpen naar agenten hebben gegooid.