Poolse president komt met eigen hervormingen rechtspraak

De Poolse president Andrzej Duda heeft maandag wetsvoorstellen gepresenteerd die hem meer macht zullen geven bij het aanstellen van rechters. Volgens persbureau Reuters omvat een van de voorstellen een grondwetswijziging.

In de wetswijzigingen wordt de pensioengerechtigde leeftijd voor rechters op 65 vastgesteld. Duda geeft zichzelf dan de bevoegdheid om te bepalen of zij langer mogen doorwerken.

De aankondiging van de president volgt twee maanden nadat hij een veto uitsprak over hervormingen die de regeringspartij PiS wilde doorvoeren. Met de wetsvoorstellen zou een meerderheid in het parlement - in dit geval dus de PiS - controle krijgen over het Hooggerechtshof en de Raad voor de Rechtspraak. Duda blokkeerde de invoering van de wetswijzigingen na felle kritiek uit Washington en Brussel.

In zijn eigen voorstellen, die Duda maandag presenteerde, gaat het gerechtelijk systeem van Polen alsnog flink op de schop. Verschillen met de plannen van de PiS zijn er wel. Anders dan in het plan van de regeringspartij, dat alle rechters van het Hooggerechtshof zou vervangen, kunnen de rechters nu in ieder geval tot hun 65ste blijven zitten.

Voor de aanstelling van nieuwe leden van het Hooggerechtshof is in het plan van Duda een parlementaire meerderheid van drievijfde van de zetels nodig. Dat zijn meer zetels dan de partij onder leiding van Jaroslaw Kaczynski nu heeft.

Grondwetswijziging

Volgens de PiS zijn de veranderingen noodzakelijk omdat de Poolse rechtspraak te langzaam en inefficiënt zou zijn. Ook zou in het gerechtelijke apparaat nog steeds een “linkse elite” zetelen, als overblijfsel van het communistische regime van voor de val van de Muur.

Duda heeft de partijen uit het Poolse parlement uitgenodigd voor een overleg, schrijft Reuters. De Europese Commissie, die zich eerder zorgen maakte over de hervormingen van de PiS, zal zich in een nieuw debat over Duda’s plannen buigen.