Pindakaas met caramel of walnoot, zitten we daar op te wachten?

Eerst gebeurde het met thee, toen kwam er chocola met rare smaakjes en nu is de pindakaas onder de voet gelopen door het aromaleger. Toen vorig jaar in Amsterdam de Pindakaaswinkel opende, kon je pindakaas met kokos of chilipeper nog afdoen als ‘stadse fratsen’. Maar nu Albert Heijn een hele plank heeft uitgetrokken voor de smaakjespindakazen van Mister Kitchen en Whole Earth, is het er voor iedereen van Boerengat tot Doodstil. Daarom de vraag: moeten we thuis ook ruimte maken of is het allemaal pindakul? We verzamelen op de redactie vier Petje Pitamientjes. Zij proeven blind 10 potjes met de vraag: wat is het en is het wat?

1. Kokos Maple (Mister Kitchen, MK). De kokos overheerst niet zodanig dat de smaak meteen herkend wordt. De petjes denken eerst aan sesam. Ahornsiroop proeven ze al helemaal niet. „Het plakt aan de binnenkant van m’n tanden”, klaagt iemand. Het begint niet erg opbouwend: „Kokos hoort niet in pindakaas.”

2. Sunflower Pumpkin Seeds (Whole Earth, WE). De associatie met babypoep dringt zich op. „En ik vind die zwarte dingetjes er akelig uitzien. Als ik dit zou krijgen van iemand die niet zo goed is met houdbaarheidsdata, zou ik het niet eten.” Gelukkig is de pasta lekker smeuïg en de stukjes blijken oké.

3. Zeezout Karamel (MK). Hij smeert lekker vet en smaakt een beetje „satésaus-achtig”. Eén petje krijgt een „oosters gevoel”. Men is licht verbaasd dat het zeezout-karamel is. De smaakbeleving is heel anders dan in een reep chocola, maar heel geschikt voor op de boterham. Misschien wel de lekkerste van alle testpotten.

4. Peacan Walnut (WE). Er drijft olie op. „Het lijkt op van die wereldwinkelpindakaas”, zegt een petje. De lichte kleur staat hem ook tegen. Na één hap zegt hij: „Panel kon geen oordeel geven, monden dichtgekleefd.” „De walnoot maakt het bitter.” Unaniem oordeel: echt niet lekker.

5. Sinaasappel Rozijn (MK). „Zijn het rozijnen of bromvliegen?” Rozijnen dus. De sinaasappel is kennelijk minder herkenbaar. „Ik dacht aan likeurbonbons van oma”, zegt een petje. Men vindt sinaasappel-rozijn-pindakaas een te bedachte combinatie. „Dit slaat nergens op.”

6. Chocolade (MK). De smaak is die van geprakte Snickers, of gewoon van pindakaas met chocoladepasta – een beproefde combinatie aan de Hollandse keukentafel. „Waar niet zoveel aan te verbeteren valt.” Lekker dus, maar overbodig.

7. Honing Chili (MK). Twee petjes vinden ’m te pittig. „Niet voor kinderen”. De andere twee vinden ’m precies goed. De honing wordt niet opgemerkt. En ook voor deze smaak geldt: je kunt ook zelf sambal op je pindakaas smeren, met als voordeel dat je beter kunt doseren.

8. Smooth peanut butter (WE). Strikt genomen hoort deze er niet bij, want het is geen smaakjespasta. Maar vanwege het misleidende etiket, vermelden we ’m toch. Het plakt aan het mes als plamuur. Een petje zegt: „Als dit smooth is, ben ik het ook.” Smeuïg was nog nooit zo ver weg.

9. Cranberry kaneel (MK). Er zitten wel heel weinig stukjes cranberry in, die bovendien „gek” worden gevonden in combinatie met de kaneelsmaak, die doet denken aan pepernoten en speculaas. Wel lekker, vindt men. Zeker niet de slechtste.

10. Super Crunchy (MK). Waarom de petjes deze zo lekker vinden? Omdat de pindakaas met joekels van stukjes noot het meest naar pindakaas smaakt. En dan bedoelen ze de goudkleurige, übersmeuïge Calvé. Want de naturelste pindakaas die we proeven, de AH 100% pindakaas, wordt het allerviest gevonden. Een „hap mos”, voor „e-nummermijdende mensen”.