Bouwfout zorgde voor instorten parkeergarage

Het instorten van de parkeergarage in mei bij Eindhoven Airport is veroorzaakt door een technische fout. Dat maakten de luchthaven en bouwbedrijf BAM maandag bekend. De vloeren van de parkeergarage in aanbouw voldeden niet aan de norm en waren niet sterk genoeg.

De druk op de vloeren was die dag extra groot vanwege het warme weer. Door de zon werd de bovenkant van de vloer warmer dan de onderkant waardoor er extra trekkracht aan de onderzijde van de vloer ontstond. Hierdoor scheurde de vloer van de vierde verdieping en kwam de verdieping naar beneden. Door het gewicht stortten ook de andere verdiepingen in.

Als eerste stortte de vierde verdieping in. De rest van de verdiepingen bezweek onder het gewicht. Foto Rob Engelaar/ANP De parkeergarage stortte in vanwege een bouwfout. Foto Ginopress/ANP Hulpdiensten zijn aanwezig nadat een deel van de nieuwe parkeergarage is ingestort. Er raakte niemand gewond. Foto Rob Engelaar/ANP Een deel van de nieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport stortte afgelopen mei in. De parkeergarage zou in juli in gebruik worden genomen. Foto Rob Engelaar/ANP Bij het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport raakte niemand gewond. Foto Rob Engelaar/ANP

Verantwoordelijkheid

Wie verantwoordelijk is voor het ongeluk is nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Ook is het nog niet duidelijk wat er met het gebouw gaat gebeuren. Jaap Hazeleger, directeur BAM Bouw en Techniek, zegt in een persverklaring:

“Met de onderzoeksresultaten in de hand zullen we met Eindhoven Airport om tafel gaan om de meest geëigende vervolgstappen te bepalen.”

Een deel van de parkeergarage bij het vliegveld stortte in mei dit jaar plotseling in. Er raakte niemand gewond. Eerder op de dag werd er nog gewerkt aan de parkeergarage die in juli geopend zou worden. Wel viel de stroom uit op de luchthaven waardoor vluchten vertraging opliepen. De nieuwe parkeergarage zou ruimte bieden aan achthonderd auto’s.