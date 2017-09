‘NO UK’ staat nu op de knalrode trucks

Na de ontruiming van ‘de jungle’ in Calais, vorig jaar oktober, leek het een tijdje rustig. Maar in juni was het weer raak. Een Poolse vrachtwagenchauffeur overleed toen hij op een file botste die was ontstaan door een wegblokkade van illegale migranten. Ze probeerden vrachtwagens op weg naar het Verenigd Koninkrijk te doen stoppen, erop te klimmen en mee te rijden naar wat voor hen als het beloofde land geldt.

Alles halen illegale migranten uit de kast om via een vrachtwagen Het Kanaal over te steken: betonblokken op de weg, stokken en stenen door de ruiten van de trucks. Voor het Groningse Reining Transport was het reden om vanaf deze maand alle ritten naar het VK te schrappen, wat zo’n tien procent van de totale omzet van 55 miljoen betreft. ‘NO UK’ staat er nu op de knalrode trucks. Het is het eerste grote Nederlandse transportbedrijf dat tot een VK-boycot is overgegaan.

Geen trend

„De situatie bij Calais is de laatste tijd ernstig verslechterd”, zegt directeur Gerrit Hes van het transportbedrijf. „Het is gewoon te gevaarlijk, dus hebben we gezegd: we stoppen ermee.” De veiligheid van de veertig à vijftig chauffeurs die wekelijks naar het VK rijden is daarvoor de „belangrijkste reden”, volgens Hes. Maar ook de kosten die bij de overtocht komen kijken spelen mee. Bij wie een verstekeling in z’n truck wordt gevonden krijgt 900 euro boete van de Britse douane, evenals het transportbedrijf. En dan wordt ook nog eens vaak de vracht afgekeurd. „Als er een migrant tussen de cornflakespakken heeft gezeten, voldoen die niet meer aan de hygiënestandaard”, zegt Hes.

Bij branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn de alarmbellen nog niet gaan rinkelen na de VK-boycot van Reining. „We zien geen trend en geen reden tot ophef”, zegt woordvoerder Carlijn Vissers. Navraag onder TLN-leden heeft ze niet gedaan, dat zou transporteurs maar op ideeën brengen. Als er meerdere besluiten de routes naar het VK te staken, wordt het transport daarnaartoe erg duur. Nu de economie bloeit en het wegtransport toeneemt, stijgen de prijzen voor transport sowieso al snel.

Navraag onder transporteurs leert dat de zorgen over een aanstekelijke VK-stop vooralsnog onterecht zijn. „Wij hebben helemaal geen problemen”, zegt Hans Rosendaal. Hij is directeur van Rosendaal Transport, dat zich op zijn website laat voorstaan op ‘overcoming challenges (we don’t call them problems)’. „We sluiten de wagens goed af en controleren alles, voor en na de grens”, zegt hij.

Kwestie van omzet

Ook Frank Verdonk, directeur van Currie Logistics, zegt dat de oversteek „redelijk te doen is”. Met hangsloten, verzegelingen en advies aan chauffeurs om niet tussen Antwerpen en Calais te stoppen is volgens Verdonk „veel ellende” te voorkomen: „Je moet gewoon zorgen dat ze jouw truck niet pakken, maar voor de volgende gaan.”

Toch kost het ook zijn bedrijf flink wat geld: opengesneden zeilen, de voorlichting aan chauffeurs over de maatregelen, het gepuzzel met rusttijden. En dan is er nog het papierwerk dat chauffeurs bij de oversteek naar het VK moeten invullen: alleen wie volgens de ‘Code of Practice’ van de Britse douane alle checks bij zijn vrachtwagen heeft uitgevoerd, is gevrijwaard van een boete als er toch een verstekeling tussen de lading wordt aangetroffen. Het zorgt voor vertraging bij de bezorging van de vracht.

Toch snapt Frank Verdonk wel dat Reining ermee stopt. Ook een aantal van zijn chauffeurs is bang, vooral om ’s nachts via Calais te rijden. „Als je dan maar tien procent van je omzet uit het VK haalt is het makkelijk besloten.”

Currie Solutions kan de boel wel opdoeken als het stopt met het VK, zegt hij. Het is van oorsprong een Schots bedrijf, negentig procent van de omzet komt van de routes tussen het continent en het VK. „We zullen ermee moeten leren leven.”