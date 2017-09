Niet staan, maar knielen

"Get that son of a bitch off the field". Dat zei president Donald Trump over sporters die protesteren door niet te gaan staan voor het Amerikaanse volkslied. Eraan toevoegend dat de clubs ze zouden moeten ontslaan. Het gevolg: het grootste volksliedprotest in het American football tot nu toe - clubs schaarden zich achter hun spelers, ook de voorzitter van de National Football League (NFL) deed dat. Het leverde indrukwekkende beelden op voorafgaand aan de wedstrijden van zondag.