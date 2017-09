McGregor maakt doorstart met investeringsfonds

Modebedrijf McGregor dat begin september failliet ging, maakt een doorstart met investeringsfonds Du Soutien Beheer. Dat maakte de curator op maandag bekend. Naast McGregor vallen ook de merken Gaastra en ADAM onder het moederbedrijf Doniger Fashion Group.

Het bod van Du Soutien bood een goede opbrengst voor de schuldeisers en “de beste mogelijkheden voor continuïteit en werkgelegenheid”, aldus de curator in een persbericht.

Investeringsfonds

Het investeringsfonds is speciaal opgericht voor de doorstart en wordt geleid door Rens van de Schoor die eerder een doorstart maakte met Miss Etam en Promiss. Het personeel is maandag op de hoogte gebracht en de winkels blijven voorlopig open. Het bedrijf heeft ongeveer driehonderd voltijdbanen en 53 winkels in Nederland. Ook heeft het bedrijf nog 22 winkels in België, Frankrijk en Duitsland.

Doniger Fashion Group ontstond vorig jaar als doorstart van McGregor Fashion Group dat toen ook al failliet ging. In 2016 zetten de eigenaren Jeroen Schothorst, Ben Kolff, Marcel Boekhoorn en bank NIBC de financiering stop omdat ze geen toekomst meer zagen in het bedrijf. Kort hierna besloten ze toch een doorstart te maken en gaven ze het bedrijf een nieuwe naam.