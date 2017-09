Lisse en Hoek moeten penalty’s opnieuw nemen

De voetbalclubs FC Lisse en Hoek moeten de strafschoppenserie die woensdag hun wedstrijd in de eerste ronde van de KNVB Beker besliste opnieuw nemen. De KNVB kwam maandag tot dat besluit, omdat de penaltyserie vorige week bij nader inzien niet aan de spelregels voldeed. De voetbalbond spreekt van een “vervelende situatie” en vergoedt de extra kosten die de amateurploegen maken.

Nadat het duel in Lisse na verlenging in 2-2 was geëindigd, liet scheidsrechter Marc Nagtegaal de strafschoppen nemen volgens het zogeheten ABBA-format. Lisse mocht de eerste penalty nemen. Vervolgens was de beurt twee keer aan Hoek, waarna Lisse twee strafschoppen mocht inschieten, en zo verder. Normaal gesproken nemen teams om de beurt hun penalty’s. Het nieuwe systeem, waarmee onder meer in het Engelse League Cup-toernooi wordt geëxperimenteerd, moet eerlijker zijn doordat het de mentale druk gelijkmatiger over de ploegen verdeelt.

Onderzoek

Lisse won de penaltyreeks met 5-4 en verdiende een ticket voor de tweede ronde, maar een dag later kondigde de KNVB een onderzoek aan naar de strafschoppenserie. De bond doet niet mee aan de proeven met het ABBA-systeem, en betwijfelde of het wel eerlijk was dat de nieuwe opzet was gebruikt in FC Lisse-Hoek. De KNVB legde de gang van zaken voor aan de IFAB, het orgaan dat gaat over de officiële voetbalspelregels. De IFAB oordeelde dat de penaltyreeks inderdaad niet volgens de regels was.

Op 4 oktober, volgende week woensdag, moeten de ploegen de strafschoppenreeks overdoen. De spelers die aan het einde van de verlenging op het veld stonden, worden om 21 uur verwacht op Sportpark Ter Specke, het thuishonk van FC Lisse. De winnaar van de shoot-out neemt het in de tweede ronde van het bekertoernooi op tegen Eredivisieclub Heracles Almelo.