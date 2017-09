Jupiler stopt na twaalf jaar met sponsoring eerste divisie

Het Belgische biermerk Jupiler stopt na twaalf seizoenen als naamgever en sponsor van de eerste divisie. Dat heeft de Coöperatie Eerste Divisie (CED) maandag op zijn website bekendgemaakt. Het seizoen 2017-2018 is daarmee het laatste seizoen dat nog gespeeld zal worden onder de huidige naam Jupiler League.

Het is nog niet duidelijk welk bedrijf Jupiler zal opvolgen. Volgens een woordvoerder van de CED zijn er “verkennende gesprekken” geweest, maar is er nog niets concreets. De organisatie schrijft in de verklaring dat ze “kansen zien voor nieuwe partnerships”. De eerste divisie had sinds het seizoen 2006-2007 de naam van het biermerk. Algemeen directeur van de CED Marc Boele zegt in de verklaring:

“Uiteraard is het jammer dat we er geen dertiende seizoen aan vast plakken, maar we zien vooral ook nieuwe kansen.”

De eerste divisie is de tweede grootste competitie van Nederland. Tussen 1990 en 2001 stond het bekend als de Toto-Divisie. Tussen 2001 en 2006 werd de competitie omgedoopt tot de Gouden Gids Divisie totdat Jupiler de hoofdsponsor werd.