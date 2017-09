Janine Abbring genomineerd voor Sonja Barend Award

Janine Abbring is genomineerd voor de Sonja Barend Award voor haar interview met de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan in het tv-programma Zomergasten.

Dat maakte de jury van de prijs voor het beste tv-interview maandag bekend. De nominatie van Abbring is opmerkelijk omdat ze dit seizoen net is gedebuteerd bij Zomergasten. De rest van de lijst bevat minder verrassende namen, en heel vaak Jeroen Pauw.

De tweevoudige winnaar is maar liefst twee keer genomineerd, onder meer voor zijn gesprek met de gevallen PvdA-leider Diederik Samsom in Vijf jaar later. Ook Pauws invaller en sidekick Eva Jinek is twee keer genomineerd, onder meer voor haar interview met Patricia Paay over haar uitgelekte plasseksvideo. Samen zijn Pauw en Jinek genomineerd voor hun kritische gesprek met Jan Roos. Ook is Tijs van den Brink genomineerd voor een interview mét Jeroen Pauw.

Dit is de lijst van 10 nominaties: