Iran sluit grens met Koerdisch Irak om referendum

Iran heeft maandag de grens met Koerdisch Irak volledig gesloten naar aanleiding van het onafhankelijkheidsreferendum dat in de regio gehouden wordt. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt, meldt AFP op basis van persbureau Tasnim. Eerder deze maand had het land al gedreigd de grens te sluiten.

De Iraanse woordvoerder Bahram Ghassemi noemt het referendum “illegaal en illegitiem” en zegt dat Teheran zich gedwongen voelt om de grenzen te sluiten. Al het land- en luchtverkeer is stopgezet. Ghassemi:

“Iran is toegewijd aan de territoriale integriteit, soevereiniteit en democratische ontwikkeling van Irak. Elke actie in strijd met deze principes kan iedereen schade toedoen, vooral de Koerden.”

Met de actie bevestigt Teheran wederom zijn steun aan de centrale overheid in Bagdad. Iran is bang dat het referendum dat op maandag gehouden wordt de hele regio kan destabiliseren.

Lees ook het achtergrondstuk van onze correspondent Gert van Langendonck die op het moment in Koerdisch Irak zit: Iraakse Koerden stemmen over onafhankelijkheid

Herhaaldelijke steun uit Teheran

Naar verwachting zullen de Koerden overtuigd stemmen voor onafhankelijkheid. Het referendum is niet bindend, maar zal de Koerdische overheid in Erbil wel nog meer steun geven om onafhankelijkheid van de centrale overheid in Bagdad te eisen. Op het moment is Koerdisch Irak een autonoom erkende regio binnen Irak.

Eerder op zondagavond sprak de Iraanse president Hassan Rouhani met de Iraakse premier Haider al-Abadi om zijn steun te betuigen aan Bagdad. Hoewel het shi’itische Iran Koerdisch Irak steunt in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat, is de federale overheid van Irak op het moment overwegend in handen van shi’ieten zoals Al-Abadi.

Ook heeft Iran net als Turkije een aanzienlijke Koerdische bevolking aan de grens met Irak wonen. Een afscheiding van Iraaks Koerdistan kan de vraag om onafhankelijkheid bij andere Koerden verder aanwakkeren.

Weerstand uit Bagdad

Bagdad heeft de afgelopen weken op verschillende manieren geprobeerd het referendum te verhinderen. Het Hooggerechtshof besloot eerder dat de stembusgang uitgesteld moest worden. Zondagavond riep de Iraakse overheid buurlanden op om geen olie meer te verhandelen met de Koerdische regio.

De internationale gemeenschap maakt zich ook zorgen over de gevolgen die het referendum kan hebben. VN-chef António Guterres sprak zich eerder al uit tegen het referendum omdat deze de gemeenschappelijke strijd tegen IS kan verstoren.

Bekijk ook onze video over ‘Hoe de Koerden keer op keer verraden worden’ met Midden-Oosten-expert Carolien Roelants: