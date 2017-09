Het was lekker weer. Ik zat op een strandje aan de plas.

Zo’n meter of drie bij mij vandaan zat een moeder met haar twee zoontjes. De één misschien vier de ander ongeveer zes jaar oud. De jongetjes waren lekker met elkaar aan het spelen en hadden veel plezier. Na een tijdje ontaardde hun spel echter in een heftig meningsverschil, waarop de oudste het nodig vond zijn broertje te laten weten dat hij zijn bek moest houden. De moeder nam haar opvoedkundige taak zeer serieus en vermaande haar zoontje met de woorden: „Als je nu nog één keer bek zegt, krijg je een stamp voor je harses!”

