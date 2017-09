Ggz-instellingen slaan alarm over budgettekort

Acht ggz-instellingen hebben maandag alarm geslagen over budgettekorten binnen de ggz die soms leiden tot voortijdig afgebroken behandelingen en patiëntenstops. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) moet bemiddelen als er budgetproblemen zijn, maar volgens de zorgorganisaties schiet het orgaan daarin ernstig tekort. Dat schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer, die dinsdag over de kwestie debatteert.

De problemen ontstaan als verzekeraars te weinig zorg inkopen. Ggz-instellingen, die contracten afsluiten met de verzekeraars, komen dan zonder geld te zitten om behandelingen van te betalen. Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) wil dat verzekeraars en zorgverleners in zo’n geval snel samen een oplossing vinden, zodat patiënten geen last van het conflict hebben. De NZA moet daarbij helpen.

Volgens de acht ggz-instellingen is de praktijk vaak een stuk weerbarstiger. Onenigheid over tekorten op het zorgbudget kunnen soms jaren voortslepen, schrijven zij:

“Veel instellingen en kleine aanbieders wachten na maanden en zelfs jaren praten nog steeds op betaling van al in 2014, 2015 of 2016 verleende zorg.”

Daardoor komt het met enige regelmaat alsnog tot een opnamestop, zoals deze maand nog bij instelling Emergis in Zeeland. Die organisatie kwam in het nieuws doordat ze aankondigde geen patiënten meer toe te laten die verzekerd waren bij Zilveren Kruis. De NZA was niet te spreken over de gang van zaken en maande Emergis en Zilveren Kruis een oplossing te vinden. Die kwam er, waardoor de opnamestop na een paar dagen weer van de baan was.

NZA te laat

Zo’n actieve rol neemt de NZA meestal te laat aan, zeggen de zorgverleners in hun brief aan de Kamer. Volgens hen komt de autoriteit pas in actie als het conflict zo hoog is opgelopen dat de ggz-instelling al een patiëntenstop heeft afgekondigd. “En ook dan alleen in gevallen waar een dergelijke bekendmaking leidde tot flinke publiciteit”, aldus de instellingen.

De zorginstellingen waarschuwen ook dat de budgetproblemen in de jeugd-ggz het ergst zijn. Daar hebben ggz-instellingen namelijk ook te maken met de Jeugdwet, die de jeugdzorg vanaf 2014 tot verantwoordelijkheid van de gemeentes heeft gemaakt. Gemeenten stellen volgens de ggz-organisaties te weinig budget beschikbaar. Daardoor verlaten “behandelaren en verpleegkundigen wegens de hoge werkdruk de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie”.

NRC schreef vorig jaar over de problemen met de jeugdzorg in de gemeente Almere: Almere staakt tot eind dit jaar deel van jeugdzorg

De Jeugdwet is al vaker mikpunt geweest van kritiek vanuit de jeugdzorg. Zo moeten gemeenten soms opdraaien voor de behandelkosten van kinderen die weliswaar binnen hun grenzen worden geholpen, maar elders wonen. Extra budget krijgen de gemeenten daar niet voor, onthulde NRC begin dit jaar.