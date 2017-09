Frauke Petry niet in fractie AfD Bondsdag

Frauke Petry, de voormalige leider van de Duitse rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD), heeft besloten geen deel te willen uitmaken van de Bondsdagfractie van het AfD. Ze zal dus niet namens de partij plaatsnemen in het Duitse parlement maar als eenmansfractie. Dat maakte Petry maandagochtend bekend tijdens een persconferentie.

Petry gaf verder geen details en vertrok snel. Na haar vertrek van de persconferentie zei ze tegen journalisten dat ze voorlopig als eenmansfractie zal plaatsnemen in de Bondsdag, melden Duitse media.

De andere partijleden werden tijdens de persconferentie verrast door het nieuws. AfD-voorzitter Jörg Meuthe zei dat Petry haar beslissing niet vooraf met de partij had besproken. “Wij wisten het niet.”

Verzwakte positie

Petry vertegenwoordigde de gematigde stem binnen de partij. Haar positie was de afgelopen maanden sterk verzwakt. Ze trad in april af als leider van de politieke partij, kreeg tijdens het partijcongres dit voorjaar veel kritiek en stond op slechte voet met een van de nieuwe partijleiders, de conservatieve Alexander Gauland.

Eerder dit jaar probeerde Petry de partij te laten breken met radicaal-rechtse politici binnen het AfD. Zo wilde ze Björn Höcke, voorzitter van de afdeling in Thüringen, uit de partij laten zetten omdat hij het Holocaust-monument in Berlijn een schande had genoemd. Deze poging mislukte.

Het AfD is de grote winnaar van de verkiezingen zondag. De partij kreeg 12,6 procent van de stemmen en werd hiermee de twee na grootste partij in het parlement.

Correctie: In een eerdere versie van dit bericht werd vermeld dat Petry uit de partij stapte. Dit klopt niet. Ze heeft besloten niet deel te nemen aan de Bondsdagfractie van de partij.