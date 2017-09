‘Faillissement Al Fitrahmoskee van de baan’

Het bestuur van de Al Fitrahmoskee in Utrecht heeft een faillissement weten af te houden. Maandag bleek in de rechtszaal dat het bestuur, dat een juridisch conflict uitvecht met de verhuurders van het pand, het gebouw voor 1,7 miljoen euro wil kopen. Dat schrijft RTV Utrecht maandag.

In de zitting van maakte Al Fitrah bekend dat het het faillissement waarvan eerder sprake was, heeft afgekocht met een bedrag van 270.000 euro aan de curator van de gewezen eigenaar van het pand. Daarnaast zei het bestuur van de stichting dat het in staat is om het gebouw aan de Pahud de Mortangesdreef te kopen.

Met de koop kan de stichting de ontruiming voorkomen waarover de Utrechtse rechtbank eind augustus besliste. Toen troffen de stichting en de eigenaar van het pand elkaar in een kort geding over de huurovereenkomst. De salafistische moskee heeft in twee jaar tijd een grote huurachterstand opgebouwd. De rechter besloot toen dat Al Fitrah het pand op 5 oktober verlaten moet hebben.

Het bestuur van de Al Fitrahstichting zegt het pand voor 1,7 miljoen euro te kunnen kopen. Het zal daarbij ook alle achterstallige huur betalen. De eigenaar ging uiteindelijk akkoord met een deadline op 3 oktober voor de “eventuele koop”. Als de moskee op die datum niet over de brug komt, doet de rechtbank op 5 oktober (de originele datum voor de ontruiming) uitspraak over de voortgang van de uitzetting.