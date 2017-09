Een op vijf Nederlandse bedrijven getroffen door cyberaanval

Een op de vijf Nederlandse bedrijven is in 2016 getroffen door cyberaanvallen. Bij de helft van de bedrijven leidde dit ook tot kosten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van nieuw onderzoek. Vooral bedrijven in de financiële- en energiesector hebben hier last van gehad.

Het CBS deed onderzoek naar ICT-gebruik bij bedrijven met minstens tien werkzame personen. De helft heeft wel eens te maken met cyberincidenten. Vaak zijn deze niet opzettelijk, maar bijvoorbeeld het gevolg van storingen in de hard- of software. Vier op de tien bedrijven zegt hier vorig jaar mee te maken te hebben gehad.

Zowel cyberaanvallen als niet opzettelijke ICT-incidenten kunnen leiden tot kosten. Bedrijven moeten investeren in extra bescherming of lopen een deel van hun omzet mis. Belangrijke data verdwijnen of gegevens worden gestolen. Accountantskantoor Deloitte concludeerde in 2016 na onderzoek dat cybercriminaliteit Nederlandse organisaties jaarlijks 10 miljard euro kost.

Eerder dit jaar werden veel bedrijven ontwricht door de cyberaanval Petya. Onder andere de Rotterdamse haven werd zwaar getroffen. De Cyber Security Raad concludeerde naar aanleiding van de aanval dat het Nederlandse bedrijfsleven zich niet genoeg bewust is van cyberaanvallen. Het huidige demissionaire kabinet liet vorige week weten geld apart te zetten voor een ‘Digital Trust Centre’, dat het Nederlandse bedrijfsleven moet informeren over cybercriminaliteit.

Nederlanders melden cybermisdaad niet

Uit andere CBS-cijfers op maandag blijkt ook dat Nederlanders cybercrime minder melden. In een op de vier gevallen informeerde een gedupeerde in 2016 de politie of een andere instantie, een lichte daling ten opzichte van 2012.

Een op de tien Nederlanders van 15 jaar of ouder zegt wel eens slachtoffer te zijn geweest van cybermisdaad. Mensen hadden te maken met identiteitsdiefstal of koop- en verkoopfraude. Naar schatting zijn Nederlanders ongeveer 2,5 miljoen slachtoffer geweest van cybermisdaad.