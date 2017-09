Eduardo viel iedereen in het vliegtuig lastig

De crew zag de urine onder de wc-deur vandaan lopen. Op 13 januari bleek een passagier op een KLM-vlucht van Stockholm naar Amsterdam starnakel. Eduardo M. (29) had voor hij aan boord ging al drie bier en vier whisky op. Op de zitting wordt niet duidelijk of hem tijdens de vlucht nog alcohol is geschonken.

Toen het toestel nog aan de grond stond, gedroeg Eduardo zich al raar, viel passagiers op. Hij maakte veel lawaai en bewoog wild met zijn armen Dat werd tijdens de vlucht erger. Hij riep dingen als: „Trump is good, the Russians are pigs.” En: „We are all dying.” Een meisje met vliegangst werd het te veel, ze barstte in huilen uit. Mikken bij een wc-bezoek lukte hem ook al niet meer.

Het werd zo erg dat de gezagvoerder de cockpit uit moest komen om Eduardo te boeien, een uiterste maatregel. Maar zelfs met geboeide handen slaagde Eduardo erin andere passagiers lastig te vallen. Een getuige zag hem zijn handen op het gezicht van een medepassagier leggen. Hij wist ook aan iemands haren te trekken en gooide tijdschriften in de rondte. Mensen die via het gangpad in de richting van het toilet liepen, probeerde hij met zijn geboeide handen tegen te houden.

Vier bemanningsleden hadden negentig minuten hun handen vol aan Eduardo, heeft de crew verklaard. De vlucht duurde maar twee uur. Ze kwamen in die periode niet toe aan hun eigenlijke werk. Afval van de andere passagiers kon niet op tijd worden weggehaald.

Volgens officier van justitie Frances Schlingemann is daarbij vooral belangrijk dat, als de crewleden niet met de kar door het gangpad kunnen, zij dus niet zien hoe het met andere passagiers is en of iemand aandacht nodig heeft. „Het gaat dus niet alleen om het rondbrengen van drankjes, maar om het uitvoeren van hun veiligheidstaken.”

Eduardo voldoet niet aan het profiel van een jonge party-toerist op weg naar Amsterdam. Hij is geboren in Honduras, nooit in aanraking gekomen met politie of justitie en doet met een beurs van de Europese Unie promotie-onderzoek naar alzheimer aan een Zweedse universiteit.

Maar een drankprobleem had hij wel. Hoewel hij bij een eerste verhoor nog zei dat hij maximaal vijf glazen alcohol drinkt in het weekend, geeft hij later toe dat hij al eerder in de problemen is gekomen door overmatig drankgebruik.

Kort nadat het gebeurde, heeft Eduardo zich acht weken laten opnemen in een ontwenningskliniek, vertelt zijn advocaat Khalid Kasem. Ook heeft hij zelf melding gemaakt van het gebeurde bij zijn werkgever, de universiteit.

Eduardo is niet naar Nederland gekomen voor de zitting. Volgens zijn advocaat vreest hij dat hij Zweden niet meer in zal komen, omdat hij in een procedure zit voor een verblijfsvergunning. Namens Eduardo zegt zijn advocaat dat hij „waanzinnig veel spijt heeft” van zijn „inderdaad zeer laakbare gedrag”. De advocaat vraagt zich wel af of daadwerkelijk gevaar voor passagiers is ontstaan – want daar wordt Eduardo voor vervolgd. Volgens de officier is dat het geval, alleen al omdat de gezagvoerder de cockpit zes minuten moest verlaten. Volgens haar gebeurde dat tijdens de landing, „samen met het opstijgen het meest risicovolle deel van de vlucht”.

Khalid Kasem wijst erop dat verschillende passagiers hebben verklaard dat Eduardo voortdurend zijn geboeide handen omhoog stak tijdens de vlucht. De gezagvoerder moet de boeien dus hebben aangebracht voordat de landing werd ingezet. „Dat het afval niet op tijd werd opgehaald, is onvoldoende om aan te nemen dat er gevaar is ontstaan.”

De officier van justitie vindt dat de veiligheid van het toestel en de passagiers wel degelijk in gevaar is geweest. „De gezagvoerder moest de passagier komen boeien. In zo'n kleine ruimte is het risico op paniek door angst bij passagiers reëel.”

De politierechter oordeelt dat Eduardo het toestel in gevaar heeft gebracht. Vier bemanningsleden hebben zich negentig minuten niet aan hun werk kunnen wijden. Dat is „een heel groot deel” van de vlucht. Ze legt Eduardo een boete van 1.500 euro op, waarvan 500 voorwaardelijk.