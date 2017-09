De bondscoach moet puzzelen met kwetsbare vrouwenploeg

Nika Daalderop is een van de nieuwe namen in het Nederlands volleybalteam.

Er zijn verzachtende omstandigheden aan te voeren voor het missen van de groepswinst door de Nederlandse volleybalsters op het EK in Azerbajdzjan en Georgië. De absentie van de geblesseerde midspeelster Robin de Kruijf bijvoorbeeld. Of het gebrek aan spelritme van de langdurig geblesseerde sterspeelster Lonneke Sloëtjes. Maar die excuses verhullen niet dat het bij Nederland op details aan kwaliteit ontbreekt om voor een topteam en een geheide kandidaat voor de Europese titel door te gaan.

Niet dat Nederland op voorhand kansloos is voor de hoogste eer, zeker niet, maar als de wedstrijd van zaterdag tegen een topteam als Servië (3-0 nederlaag) een graadmeter is, lijkt een Europese titel er na de zilveren medaille van twee jaar geleden niet in te zitten. Destijds voer Nederland in eigen land mee op de golven van het enthousiaste publiek én stond er een steviger selectie. Met Quinta Steenbergen en Manon Flier had Nederland internationaal gelouterde wisselspeelsters achter de hand. Die ontbreken nu in Azerbajdzjan en dat is te merken.

Nederland heeft zeker nog een ploeg met kwaliteit na het vertrek van Steenbergen en Flier, maar de nieuwe namen moeten nog een aantal jaren rijpen op internationaal niveau.

Neem het achttienjarige talent Nika Daalderop. Een speelster die qua lengte, passend en aanvallend alles in zich heeft om de top te halen, maar nog het gif, het gogme en de routine mist om de ballen er ongecompliceerd in te rossen als de nummer twee van de Olympische Spelen aan de andere kant van het net staat. Dan mag je een maand eerder hebben uitgeblonken op het WK-kwalificatietoernooi in Rotterdam, maar dat was tegen ploegen van een iets lager allooi. Het gevolg: een snelle wissel door Anne Buijs, die het niet veel beter deed en in de derde set haar plaats moest afstaan aan Celeste Plak.

Geen gelijkwaardig alternatief

Waar bondscoach Jamie Morrison voor Daalderop als buitenaanvalster nog twee gelijkwaardige alternatieven heeft, ontbreken hem die voor de midpositie van Robin de Kruijf, die donderdag op de training afhaakte met een zware enkelblessure en van wie het zeer de vraag is of zij dit EK nog in actie komt. Daar doet zich het vertrek van Steenbergen pijnlijk gelden, want De Kruijfs vervangster op dit EK, Nicole Koolhaas, mist (vooralsnog) de kwaliteiten die voor een podiumplaats op het EK verlangd worden. Vooral tegen Servië werd dat, zowel aanvallend als blokkerend, pijnlijk duidelijk.

Zo blijft het puzzelen voor Morrison, die door de actuele kwetsbaarheid van zijn team gedwongen is krachtpatser Plak zowel als diagonaalspeelster als buitenaanvalster te gebruiken. Positioneert hij haar ‘buiten’ dan mist-ie een vervangster voor Sloëtjes, normaal de puntenmachine van het team, maar de speelster die na haar langdurige revalidatie tijdens wedstrijden haar rustmomenten nodig heeft.

Servië legde zaterdag de Nederlandse gebreken genadeloos bloot, zowel speltechnisch als psychologisch. Nederland maakte op cruciale momenten niet de punten, blokkeerde matig – waardoor met name de heipaal Tijana Boskovic er lustig op los kon scoren – en kon maar moeilijk onder de servicedruk uitkomen. En met de weerbaarheid was het ook slecht gesteld. Dat bleek vooral in de eerste set toen een voorsprong van 19-14 werd verspeeld en vier setpunten onbenut bleven. De 29-27 nederlaag voerde de wankelmoedigheid in de twee set op (25-17) en kon in de derde set, met weliswaar betere spel, niet worden hersteld: 25-23.

Gevoelige nederlaag

Nederland herstelde zich zondag van de harde tik die Servië uitdeelde, zij het dat de 3-1 overwinning op Tsjechië moeizaam tot stand kwam. De tweede plaats in groep D werd daarmee weliswaar veiliggesteld, maar om nu te zeggen dat Oranje met een gerust gevoel naar de Azerbajdzjaanse hoofdstad Baku kan afreizen voor de knock-out-fase van het toernooi, niet echt.

Tsjechië werd verslagen en daarmee is alles gezegd. Morrison had bijna alle selectiespeelsters nodig om de zege uit het vuur te slepen. Uiteindelijk was het aan een ontketende Plak te danken dat Nederland niet verloor. Dankzij de vervangster van Sloëtjes stelde Nederland in de vierde set de tweede plaats veilig. Waar groepswinnaar Servië zich rechtstreeks plaatst voor de kwartfinales van donderdag, moet Nederland dinsdag in Baku nog een tussenronde spelen tegen Kroatië. Bij winst volgt donderdag in de kwartfinale een botsing met Italië.