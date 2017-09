Bijna 50.000 bewoners geëvacueerd op Bali voor vulkaan

Op het Indonesische eiland Bali zijn al bijna 50.000 mensen gevlucht uit angst voor een uitbarsting van de vulkaan Agung. Bewoners zijn naar verschillende hoeken van het eiland getrokken of zelfs geëvacueerd naar het eiland Lombok, schrijft AFP.

Indonesische autoriteiten verhoogden het uitbarstingsrisico afgelopen vrijdag naar het hoogste niveau omdat de vulkaan “een kritische fase” in is gegaan. De seismische activiteit van de vulkaan was plotseling sterk toegenomen. Het gebied tot twaalf kilometer van de krater wordt gezien als een gevarenzone. Het is niet duidelijk hoe snel de vulkaan zal uitbarsten.

Geen direct gevaar voor toeristen

Gevluchte bewoners wonen in tijdelijke opvang, sportcentra, of bij familie of vrienden. Sommigen zijn gedurende de dag teruggegaan naar de gevarenzone om vee te verzorgen. Volgens autoriteiten lopen toeristen op het populaire vakantie-eiland geen direct gevaar. Bij een serieuze uitbarsting zou het internationale vliegveld van de hoofdstad Denpasar mogelijk tijdelijk gesloten moeten worden.

Er worden volgens het rampenagentschap van het eiland honderdduizenden mondkapjes uitgedeeld om mensen te beschermen voor as en uitstoot. Ook hebben autoriteiten duizenden matrassen en dekens klaarliggen.

Uitbarsting van 1963

De laatste keer dat de meer dan drie kilometer hoge vulkaan Agung uitbarstte was in 1963. Daarbij kwamen meer dan duizend mensen om het leven. As ging volgens experts tot twintig kilometer de lucht in en lava kwam 7,5 kilometer ver.

Zelfs de hoofdstad Jakarta, zo’n duizend kilometer van Bali, had last van de as. De vulkaan bleef toen nog tot een jaar na de uitbarsting actief.