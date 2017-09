Bestuur VVD wil wethouder Harderwijk als voorzitter

Het bestuur van de VVD gaat de Harderwijkse wethouder Christianne van der Wal voordragen als nieuwe partijvoorzitter. Dat maakten de liberalen maandag bekend. Van der Wal moet de opvolger worden van Henry Keizer, die in mei na een schandaal terugtrad als voorzitter.

Van der Wal zit sinds mei vorig jaar in het landelijk bestuur van de VVD. Daar ontfermt ze zich over de opleiding van talenten binnen de partij. In 2010 maakte Van der Wal haar intrede in de gemeenteraad van Harderwijk. Vanaf 2014 is ze wethouder Economische Zaken en Werkgelegenheid.

‘Meer ruimte’ voor plaatselijke afdelingen

De VVD-bestuurders zien in Van der Wal een goede voorzitter, omdat ze anders dan de andere kandidaten niet van plan zegt te zijn van bovenaf nieuwe regels op te leggen aan de partij. In plaats daarvan wil ze “meer lucht en ruimte bieden” voor de plaatselijke partijafdelingen, aldus waarnemend VVD-voorzitter Eric Wetzels.

De komende weken mogen andere VVD’ers zich ook kandidaat stellen voor het voorzitterschap. Iemand die waarschijnlijk in de race wil stappen, is de voormalige wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug Bert Homan. Het landelijk bestuur had hem ook op het oog als kandidaat, maar Homan moest het afleggen tegen Van der Wal. In 2014 verloor Homan de strijd om het voorzitterschap van Keizer. Ook de ondernemer Bram Cool, bestuurslid van een groen netwerk binnen de VVD, wil zich volgens persbureau ANP kandidaat stellen. De leden van de VVD kiezen uiteindelijk wie de voorzitter wordt.

Voormalig voorzitter Keizer legde dit voorjaar zijn functie neer vanwege zijn rol in een affaire rondom crematoriumbedrijf De Facultatieve. In 2012 kocht Keizer die firma samen met drie anderen voor 12,5 miljoen euro, terwijl ze op 31,5 miljoen was getaxeerd. Doordat Keizer toen hij De Facultatieve overnam tegelijkertijd adviseur was bij het bedrijf, rees de verdenking dat de VVD’er zichzelf een financiële gunst had verleend. In de mediastorm die rondom de zaak opstak, slaagde Keizer er niet in zijn blazoen op te schonen.