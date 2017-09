Air France lanceert eigen luchtvaartmaatschappij

Air France, de zustermaatschappij van KLM, heeft maandag een nieuwe luchtvaartmaatschappij gelanceerd. Met een gelikte presentatie in de Parijse wijk Montmartre ging Joon, spreek uit Djoen, van start. De dochtermaatschappij van Air France vliegt vanaf 1 december vanaf Parijs Charles de Gaulle naar Barcelona, Berlijn, Lissabon en Porto. Tickets kosten nu 39 euro. Vanaf volgend voorjaar begint Joon met intercontinentale vluchten, in eerste instantie naar het Braziliaanse Fortaleza en Mahé op de Seychellen. Tickets voor die bestemmingen kosten respectievelijk 249 en 299 euro.

Joon mikt op jonge reizigers, tussen 18 en 35 jaar, met een digitale levensstijl. Het bedrijf hanteert een informele stijl, het cabinepersoneel draagt witte sneakers. De dominante kleur is hard blauw (electric blue). De maatschappij moet goedkoper gaan werken dan Air France, maar met behoud van kwaliteit. Volgens Franck Terner, bestuursvoorzitter van Air France, is Joon geen budgetmaatschappij maar een ‘hybride’, tussen budget en traditioneel vliegen in. Een latere fusie met Transavia, de budgetdochter van Air France-KLM, ligt volgens hem daarom niet voor de hand.

Joon moet Air France de groei brengen die de laatste paar jaar, door hoge productiekosten en botsingen met vakbonden, is uitgebleven. KLM groeide wel en presteert beter dan de Franse zuster. Volgens Jean-Marc-Janaillac, topman van Air France-KLM, waren er twee mogelijkheden om de balans te herstellen. “We konden een rem zetten op KLM, of Air France laten groeien. Natuurlijk kiezen we voor het laatste.” Hij erkent dat Joon gevoelig ligt in Nederland omdat het plan ten koste kan gaan van groei van KLM.

“Maar het is alleen gevoelig als je het dat wil laten zijn. Joon gaat niet ten koste van KLM.”

Deskundigen zijn sceptisch over de kansen van Joon. De omvang van de vloot, 28 vliegtuigen in 2020, valt in het niet bij de omvang van Europese concurrenten als easyJet en Ryanair en die van Golfmaatschappij Emirates. Jean-Michel Mathieu, topman van Joon en afkomstig van Air France, vindt de scepsis onterecht. “Van die 28 vliegtuigen zijn er 10 voor de lange afstand, nieuwe A350-vliegtuigen. Dat is een serieus aantal. We zijn in één klap de op een na grootste Franse maatschappij voor verre routes, na Air France.” Eventuele groei na 2020 is beperkt door afspraken met piloten van Air France.

Een grote hindernis voor Joon was verzet van Franse piloten, die aanvankelijk tegen een lager salaris voor Joon zouden gaan vliegen. Ze dwongen een zelfde salaris af als bij Air France. Het kostenvoordeel voor Joon moet nu vooral komen uit goedkoop cabinepersoneel, dat extern wordt ingehuurd. Op catering wordt niet bespaard, bleek bij de presentatie. Trots vertellen Terner en Mathieu over biologische maaltijden en gratis drankjes. Gevraagd naar de vernieuwing van Joon, noemt Terner de baobab juice. Moet je echt even proberen.”