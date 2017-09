Verloren gewaande Rubens na 400 jaar terecht

Een verloren gewaand portret van de Vlaamse meesterschilder Peter Paul Rubens is na bijna vier eeuwen opgedoken in de collectie van het Glasgow Museum. Dat bericht de BBC zondag. Het gaat om een voorstudie van een portret van George Villiers, de eerste Hertog van Buckingham.

De echtheid van het kunstwerk werd vastgesteld door dr. Bendor Grosvenor, die werkt voor het BBC-programma Britain’s Lost Masterpieces. Zonder dat iemand het wist hing het werk gewoon aan de muur in Pollok House, in het Schotse Glasgow. Doordat het schilderij was overgeschilderd en er flink wat stof op was gekomen, gingen experts er lange tijd vanuit dat het een latere kopie was, gemaakt door een volgeling van Rubens.

Schoonmaakwerk en röntgenanalyse

Het portret dateert van rond 1625. De onderliggende lagen met het originele schilderwerk van Rubens werden ontdekt door schoonmaakwerk en röntgenanalyse. Ook ontdekten deskundigen dat het hout waarop geschilderd was uit de jaren 1620 stamde, waardoor het werk ouder moest zijn dan tot dusverre was verondersteld.

Villiers leefde van 1592 tot 1628 en was een omstreden figuur in de vroege zeventiende eeuw in Groot-Brittannië. Hij was een goede vriend en politieke bondgenoot van koning Jacobus I van Engeland - hoewel sommige historici vermoeden dat de twee ook minnaars waren. Villiers werd in 1628 vermoord op 35-jarige leeftijd, twee jaar na de dood van Jacobus.

Het werk zal te zien zijn in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Britain’s Lost Masterpieces. Het schilderij blijft hangen in Pollok House.