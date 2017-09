Taliban sluiten ziekenhuizen in Uruzgan

In de Afghaanse provincie Uruzgan heeft de Taliban de afgelopen dagen 46 van de 49 ziekenhuizen en klinieken gesloten. Dat hebben de provinciale autoriteiten zondag laten weten, meldt persbureau Reuters. De strijders van de terreurgroep eisten voorrang boven andere patiënten bij medische behandelingen.

Een woordvoerder van de provinciale autoriteiten zei dat ziekenhuizen “geen plek zijn om politiek te bedrijven”. Hij heeft stamoudsten in de regio verzocht om met de Taliban te “praten om dit probleem op te lossen”.

Taliban

De Taliban bevestigden tegenover Reuters dat de strijdgroep de ziekenhuizen gesloten heeft. De terroristische organisatie ontkent echter dat dit komt doordat strijders geen voorrang kregen bij behandelingen. Volgens de Taliban was de sluiting gemotiveerd door slechte zorgkwaliteit.

Tussen 2006 en 2010 waren onder meer Nederlandse militairen actief in Uruzgan om de Taliban weg te houden en de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. Na het vertrek van de militairen werden meerdere gebieden in de provincie veroverd door de Taliban. De terreurgroep heeft momenteel circa 40 procent van Afghanistan in handen, hoewel de beweging geen grote steden bezet hebben.

De ligging van Uruzgan