Duitse stembussen geopend

Bondskanselier Angela Merkel brengt haar stem zondag uit in Berlijn. De plek waar dit gaat gebeuren, is al gemarkeerd:

Stembussen zijn geopend

Welkom in ons blog voor de Duitse verkiezingen. Om klokslag 08.00 uur zijn in heel Duitsland de stembussen geopend. Voor openingstijd hadden enkele vroege vogels zich al buiten de stembureaus verzameld, maar was het grotendeels rustig op straat.

De eerste exitpolls worden verwacht rond 18.15 uur. De ogen zijn vooral gericht op het bondskanselierschap. Mag Angela Merkel na twaalf jaar door voor een vierde termijn of wordt het stokje toch overgedragen aan Martin Schulz, leider van de sociaaldemocratische SPD? En hoeveel stemmen pakt het rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD)?

Meer dan zestig miljoen burgers mogen zondag hun stem uitbrengen. Zowel Merkels CDU als Schulz' SPD plaatsten bij het openen van de stembureaus campagnevideo's op social media:

Darum geht‘s heute: Familien und Kinder fördern, sichere Arbeit und starke Wirtschaft. Damit Merkel Kanzlerin bleibt – beide Stimmen CDU! pic.twitter.com/NEUOTe3j3X — CDU Deutschlands (@CDU) 24 september 2017

Du hast heute die Wahl. Um 8 Uhr öffnen die Wahllokale. Nutze Deine Stimme. Für @MartinSchulz und die SPD. Es ist Zeit! #2xSPD pic.twitter.com/YS0BOSzZOg — SPD Parteivorstand (@spdde) 24 september 2017

De Duitsers brengen zondag overigens niet slechts één, maar twee stemmen uit. NRC-correspondent Juurd Eijsvogel legt uit hoe het complexe Duitse kiessysteem werkt: