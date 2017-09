Sagan wint voor derde keer op rij de regenboogtrui

De Slowaak Peter Sagan is in het Noorse Bergen opnieuw wereldkampioen geworden tijdens de wegwedstrijd. Voor de derde keer op rij - een mijlpaal - wint hij de regenboogtrui. In de sprint verslaat hij de thuisfavoriet Alexander Kristoff. De Australiër Michael Matthews pakt de bronzen medaille. De beste Nederlander was Niki Terpstra op de 24e plaats.

Lars Boom in de kopgroep

De wegwedstrijd telde in totaal 276 kilometer met in alle elf ronden de beklimming van Mount Ulriken met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent. Lange tijd mocht een groep van tien renners voorop rijden, maar vijf ronden voor het einde werden ze ingehaald. Verantwoordelijk hiervoor waren de Nederlandse en Belgische renners die het tempo in het peleton flink opschroefden.

Nederlands succes leek in de maak nadat Lars Boom zich had gevoegd bij een nieuwe kopgroepje met onder meer de Belg Tim Wellens, de Oostenrijker Marco Haller en de Colombiaan Jarlison Pantano. In de voorlaatste ronde liet Boom zich zakken om wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin naar voren te rijden. Dat bleek tevergeefs. Op 25 kilometer van de meet kwam alles voorin weer samen.

Voor de laatste doorkomst op Salom Hill sprong de Fransman Tony Gallopin weg, hij kreeg zijn landgenoot Julian Alaphillipe mee en de Italiaan Gianni Moscon. De kopgroep werd in het centrum van Bergen teruggepakt en na de laatste bocht sprong sprinter Kristoff er vandoor. Voor eigen publiek leek hij het af te maken, maar dat was buiten Sagan gerekend.