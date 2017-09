PSV koploper na ruime zege (1-7) op FC Utrecht

PSV is terug aan kop van de eredivisie. Na de moeizame winst van vorige week op landskampioen Feyenoord (1-0), hielden de Eindhovenaren zondag verrassend eenvoudig drie punten over aan de uitwedstrijd tegen FC Utrecht: 1-7. De ruime zege was voor een groot deel toe te schrijven aan aanvallers Jürgen Locadia (vier doelpunten) en Hirving Lozano.

Lozano kreeg in de vorige uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (die PSV met 2-0 verloor) rood en keerde tegen Utrecht terug van die schorsing. De Mexicaan en Locadia wisten elkaar in De Galgenwaard makkelijk te vinden. Nadat Utrecht in de beginfase twee kansen miste, sloeg PSV na een kwartier spelen in de tegenaanval wel toe. Lozano nam de bal na een dieptepass van Derrick Luckassen perfect aan, maar zag zijn inzet worden gestopt door keeper David Jensen. Locadia was in de rebound attent: 0-1.

Oud-PSV’er Zakaria Labyad maakte halverwege de eerste helft gelijk vanaf de strafschopstip. Nicolas Isimat-Mirin hield Jean-Christophe Bahebeck wat te opzichtig vast (1-1).

Met dank aan Locadia en Lozano liep PSV daarna toch weer weg. Kort voor rust gaf Locadia de bal vanaf de zijkant hard voor, waarna Lozano de bal bij de tweede paal binnen kon werken. Voor de buitenspeler betekende dat zijn vierde doelpunt in vijf competitiewedstrijden. Kort na de pauze waren de rollen weer omgedraaid. Lozano stuurde Locadia de diepte in, waarna de aanvaller zijn tweede treffer van de dag maakte.

FC Utrecht geeft niet op

FC Utrecht drong daarna, met invallers Lukas Gortler en Gyrano Kerk, aan. PSV hield echter stand en Locadia besliste het duel ruim twintig minuten voor tijd definitief, toen hij opnieuw alle ruimte kreeg om diep te gaan en de bal vervolgens knap binnen schoot: 1-4. Daarna benutte eerst aanvoerder Marco van Ginkel en daarna Locadia allebei nog een strafschop (1-6). Ola Toivonen was in 2009 de laatste PSV’er die vier keer scoorde in één competitieduel. Invaller Steven Bergwijn was ook nog trefzeker.

PSV verliet Utrecht zo opnieuw met drie punten. Van de laatste vijftig competitiewedstrijden tussen FC Utrecht en PSV (in Utrecht én Eindhoven) won PSV er liefst veertig. Utrecht was slechts twee keer de sterkste.

