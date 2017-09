Gewonden bij aanval met bijtende stof in Londen

Bij een aanval met een bijtende stof in de Britse hoofdstad Londen zijn zaterdagavond zeker zes mensen gewond geraakt. Dat heeft de politie laten weten. De autoriteiten gaan niet uit van een terroristisch misdrijf.

Een groep mannen spoot de stof iets voor 20.00 uur lokale tijd in de lucht in een winkelcentrum in de wijk Stratford, in het oosten van de metropool. Op dat moment was een opstootje tussen twee groepen mensen gaande. Na de aanval vluchtten beide groepen weg.

Verdachte opgepakt

De politie heeft tot nu toe één verdachte aangehouden. De jongen van 15 wordt verdacht van het toebrengen van lichamelijk letsel.

Geen van de gewonden heeft levensbedreigende of levensveranderende verwondingen opgelopen. Drie van hen zijn naar een ziekenhuis overgebracht.