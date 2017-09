Drie blauwhelmen VN gedood in Mali

Drie blauwhelmen van de Verenigde Naties (VN) zijn om het leven gekomen na een explosie in Mali, vijf anderen raakten ernstig gewond, meldt persbureau Reuters. De explosie vond plaats in het noorden van Mali, toen de militairen een konvooi begeleidden tussen de plaatsen Anefis en Gao.

Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog weinig bekend, het Ministerie van Defensie bevestigt wel dat er geen Nederlanders bij de explosie betrokken waren. Ook het slachtofferaantal kan nog bijgesteld worden, volgens een verklaring van de MINUSMA-missie. De explosie is nog niet opgeëist, in Mali vinden regelmatig aanslagen plaats op militairen van de VN vredesmissie.

Meest dodelijke missie

De MINUSMA-missie kent de meeste slachtoffers van alle zestien VN-missies die gaande zijn. Zo vielen er in augustus nog minstens negen slachtoffers bij een reeks aanvallen in Mali.

Nederland is sinds 2014 onderdeel van de missie, zo’n 290 militairen bevinden zich nu in het Afrikaanse land. Vier Nederlandse blauwhelmen kwamen eerder om het leven in Mali, waaronder twee tijdens een schietoefening in juli 2016.

Koen Davidse, het hoofd van de MINUSMA-missie, laat in een verklaring weten de aanval sterk te veroordelen.