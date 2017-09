De verguisde spits van Feyenoord

Zijn spaghetti-armen hangen wat onhandig om zijn 1 meter 96 lange lichaam. Motorisch kent hij zijn beperkingen, met een lage handelingssnelheid en een gebrek aan explosiviteit. Krachtig is Michiel Kramer nooit geweest, en een trainingsbeest is hij niet.

„Ik heb niet een echt heel mooi, groot, stevig lijf”, vertelde hij medio 2016, in het YouTube-programma van oud-prof Andy van der Meijde, Bij Andy in de auto. „Als ik random kleren koop, dan zit het niet getailleerd.”

Twijfel was er bij Feyenoord altijd over Kramer (28). Al voor zijn komst. De clubleiding wilde in de zomer van 2015 eigenlijk Bas Dost, maar die bleek onhaalbaar. Plan-B was Kramer. Goedkoop en haalbaar. Intern werd geredeneerd: delen van wedstrijden is hij afwezig, maar hij is kopsterk en heeft een neusje voor de goal. Meer sluipschutter dan kapstok.

Hij wordt verguisd deze weken, nu hij door de blessure van Nicolai Jørgensen een basisplaats heeft. Hij is te statisch, creëert te weinig, scoort niet. Het komt zaterdag allemaal samen, in het armoedige thuisduel met NAC. Feyenoord verliest met 2-0, nadat een strafschop van Kramer een kwartier voor tijd bij een 1-0 achterstand is gestopt. Het is de eerste thuisnederlaag in zowel competitie als beker in 601 dagen. Feyenoord is de weg kwijt, zonder Jørgensen. Het is lamlendig, stroperig en apathisch. De kampioensroes is weg, de tribunes stromen voortijdig leeg.

Kramer staat symbool voor het verval de laatste vier duels, waarin drie keer werd verloren. We turven zijn balcontacten tegen NAC – combinaties, kopballen, schoten en duels – komen tot 25, waaronder drie keer een aftrap.

In de eerste helft is zijn aandeel mager met negen balcontacten. Tussen de 25ste en 45ste minuut komt hij niet aan de bal – de aftrap uitgezonderd, na de goal van NAC. Collega’s lijken hem – bewust of onbewust – soms over te slaan. Positief: zijn vierde balcontact is een verovering in vijandelijk strafschopgebied. „Dat is Kramertje, hè”, zegt een fan.

A-typische speler

Kramer is een a-typische speler. Duurtrainingen zijn niks voor hem. Excelsior zag het in de jeugd niet in hem zitten doordat zijn inzet ondermaats was. Hij is geen groot voetballiefhebber. Hij kijkt liever naar tennis en de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. „Ik vind voetballen echt verschrikkelijk. Ja man. Jij niet?”, zegt hij Bij Andy in de auto. „Al dat politieke, daar kan ik zo slecht tegen. Als ik op mijn dertigste financieel onafhankelijk ben, stop ik ermee.” Het is niet duidelijk of hij dit spottend bedoelde – Kramer is vaak sarcastisch.

Hij komt uit een Feyenoord-nest, hij stond met zijn vader op de Coolsingel toen de club in 1999 landskampioen werd. In zijn eerste jaar bij Feyenoord was hij van waarde, hij groeide uit tot vaste spits en maakte zestien goals. Vorig seizoen was hij als pinchhitter belangrijk, met enkele beslissende goals. Er was interesse voor hem deze zomer, maar hij bleef, mede doordat de komst van Robin van Persie naar Feyenoord niet doorging.

Uitschuifbare benen

De tweede helft tegen NAC wordt Kramer meer gezocht. Hij is actiever. Balcontact dertien is een snoekduik na een voorzet van Jean-Paul Boëtius, de inzet gaat een meter naast. Even later tikt hij met zijn uitschuifbare benen handig een bal door op Sofyan Amrabat, die op de lat kopt. Een vergelijkbaar moment volgt, als hij een corner doorkopt naar Amrabat, die omver wordt geduwd: penalty.

Balcontact twintig is de strafschop. Kramer mikt in dezelfde hoek als woensdag tegen ADO Den Haag, rechts. Doelman Mark Birighitti heeft zijn research gedaan en duikt naar de hoek. Drama voor Kramer.

Hij zat vroeger in de Kuip in vak P en is in de kern een jongen van het Legioen. Maar door velen wordt hij nu ongeschikt geacht. Hij had in 2015 graag de lucratieve overstap gemaakt naar Baniyas FC in Abu Dhabi, maar de transfer ging op het laatste moment niet door. „Voor mijn gezin en financiële status was dat top”, zei hij tegen Van der Meijde. „Ik kon mijn huis afbetalen, ik had geen zorgen meer, mijn kinderen konden zorgeloos door het leven.”

Het is te makkelijk om het falen van Feyenoord alleen op te hangen aan Kramer. Te veel basisspelers ontbreken, er zijn te veel onzekerheden, zoals de dramatisch spelende aanvaller Bilal Basacikoglu.

Feyenoord wacht een zware week, dinsdag uit tegen Napoli en zondag tegen AZ. Het zou logisch zijn dat coach Giovanni van Bronckhorst in deze duels kiest voor meer bewegende spelers voorin – in plaats van de niet dynamische Kramer. Met die speelwijze was de ploeg vorige week na rust tegen PSV slagvaardiger.

Na afloop van het duel met NAC staat Kramer een minuut met zijn handen in de zij. Alleen, rond de middencirkel. Hij kijkt voor zich uit. Van Bronckhorst loopt achter hem langs en geeft hem een zacht tikje op de rug. Hij is niet beschikbaar voor de media, zegt een woordvoerder. „Kramer wil zich focussen op de wedstrijden. Dat respecteren we in dit geval.”